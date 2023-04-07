Baran Tınaz'dan Defne Samyeli’nin kızı Deren'e şiddet uyguladığı iddialarına yalanlama!

'ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM'

"Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum."