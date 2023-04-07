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    Baran Tınaz'dan Defne Samyeli’nin kızı Deren'e şiddet uyguladığı iddialarına yalanlama!

    Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, üç yıldır aşk yaşadığı Baran Tınaz ile birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmıştı. Tınaz’dan şiddet gördüğü ileri sürülen Talu, bu iddiayı yalanladı.

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    Şiddetli yalan!

    Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan kızlarından Deren Talu, 3 yıldır iş insanı Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu.

    Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sonlandırdı.

    26 yaşındaki Deren Talu'nun Baran Tınaz'dan 'kıskançlık ve hayatına müdahale ettiği için' ayrıldığı dilden dile dolaştı.

    Ancak önceki gün ortaya atılan bir diğer iddia hayli korkunçtu.

    Baran Tınaz'dan şiddet gördüğü için ayrıldığı öne sürülen Talu, söz konusu iddiayı "Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır" diye yalanlayıp ekledi:

        'ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM'
        "Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum."

        Baran Tınaz ise bu iddiayı ortaya atanlar hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı.

        Öte yandan ayrılık haberleriyle gündemde olan Deren Talu, kendisini tamamen işine adadı. Sosyal medyadaki iş birliklerine hız veren güzel model ve oyuncu, reklam paylaşımı başına 50 bin TL olan ücretini iddiaya göre 70 bin TL'ye çıkardı.

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        Haberler Saklambaç Baran Tınaz'dan Defne Samyeli’nin kızı Deren'e şiddet uyguladığı iddialarına yalanlama!
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