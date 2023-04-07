Baran Tınaz'dan Defne Samyeli’nin kızı Deren'e şiddet uyguladığı iddialarına yalanlama!

Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan kızlarından Deren Talu, 3 yıldır iş insanı Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu.
Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sonlandırdı.
26 yaşındaki Deren Talu'nun Baran Tınaz'dan 'kıskançlık ve hayatına müdahale ettiği için' ayrıldığı dilden dile dolaştı.
Ancak önceki gün ortaya atılan bir diğer iddia hayli korkunçtu.
Baran Tınaz'dan şiddet gördüğü için ayrıldığı öne sürülen Talu, söz konusu iddiayı "Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır" diye yalanlayıp ekledi: