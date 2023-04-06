Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir arasındaki kriz bitmiyor! Şoke eden iddia! Suadiye’de...

2020 yazında başlayan aşklarını 2021'in ilk günlerinde itiraf eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, gündemden düşmüyor. İlişkileri boyunca birçok kez kriz yaşayan ünlü çift, en büyük kavgalarını 2022 Ocak'ında yaşamıştı.
Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkıp "Artık geri dönüş yok" diyen ikilinin yaşadığı krizin nedeni olarak ise Koç'un Özdemir'i 'Aşk Taktikleri' filmindeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız'dan kıskanması gösterilmişti.
Ancak ünlü müzisyen, ayrılıktan bir ay sonra güzel oyuncunun gönlünü yeniden kazanmayı başarmış ve Demet Özdemir'e evlilik teklifi etmişti.