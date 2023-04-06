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    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir arasındaki kriz bitmiyor! Şoke eden iddia! Suadiye’de...

    Ağustos 2022’de Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir, kavga sonrası evi terk etti; bir hafta sonra geri döndü. Krizi atlatsa da sorunları tam çözemeyen ünlü çift, iddiaya göre Suadiye’deki bir merkezde çift terapisi görmeye başladı.

    Kalbi hala kırık

    2020 yazında başlayan aşklarını 2021'in ilk günlerinde itiraf eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, gündemden düşmüyor. İlişkileri boyunca birçok kez kriz yaşayan ünlü çift, en büyük kavgalarını 2022 Ocak'ında yaşamıştı.

    Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkıp "Artık geri dönüş yok" diyen ikilinin yaşadığı krizin nedeni olarak ise Koç'un Özdemir'i 'Aşk Taktikleri' filmindeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız'dan kıskanması gösterilmişti.

    Ancak ünlü müzisyen, ayrılıktan bir ay sonra güzel oyuncunun gönlünü yeniden kazanmayı başarmış ve Demet Özdemir'e evlilik teklifi etmişti.



        KIRGINLIKLARI UNUTAMADI
        Ağustos 2022'de evlenen gözde çift, geçtiğimiz haftalarda şiddetli bir şekilde tartıştı.

        Demet Özdemir, Levent'teki villalarını terk edip Zekeriyaköy'deki bekar evine gitti.

        Bir hafta sonra yeniden evine dönen güzel oyuncu, konuşulanlara göre içindeki kırgınlıkları tam da aşamadı.

            Halen aralarında soğukluk olduğu iddia edilen Özdemir ile Oğuzhan Koç, eski mutlu günlerine dönmek için profesyonel yardım almaya karar verdi.

            İddiaya göre ünlü çift, bir süredir Suadiye'de bulunan bir merkezde çift terapisi görüyor. Yine iddiaya göre terapi alma fikri ise Özdemir'den geldi.

            ALYANS ÇIKIŞI
            Son günlerde alyans takmadığı için de sık sık haberlere konu olan Demet Özdemir, yakın çevresine "Zaten genelde alyans takmıyordum. Bunun krizle ya da boşanmayla ilgisi yok" diyor.

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