Pelin Karahan çocukları Can Eyüp ve Ali Demir'in geleceğini şimdiden şekillendirmeye başladı

Ekranların güzel ismi Pelin Karahan, mutlu aile yaşantısı ve anneliğiyle de takdir topluyor. Bedri Güntay ile evliliğinden iki oğlu olan güzel oyuncu, Can Eyüp ve Ali Demir'in geleceğini şimdiden şekillendirmeye başladı. Özellikle altı yaşındaki Can Eyüp, babası Bedri Güntay'ın başkanı olduğu Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kavacıkspor'da futbol oynamaya başladı.
HEDEF GALATASARAY
Can'ın futboldaki yeteneği karşısında hayli gururlanan Pelin Karahan da "Şimdi Ronaldo" düşünsün diye espri yaptı. Bu arada Can'ın ardından Ali Demir'i de futbolla iç içe yetiştirmek isteyen baba Güntay, her iki oğlunun Galatasaray'ın alt yapısında eğitim almasını istiyor.
YERLİ VE MİLLİ STAR
Sinan Akçıl, Togg almayı çok istediğini ve bunun için iki aracını da sattığını söyledi. İlk 20 bin şanslı arasına giremediğini de dile getiren müzisyen, şöyle konuştu: "İki aracımı da sattım, şu an sadece konserlere gidip geldiğimiz minibüsümüz var. Togg gelince o da gidecek. Ben üç araçtan vazgeçip, yerli ve milli Togg'u tercih ettim."
NEFESLER KESİLECEK
ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 120. bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey; mührü almak için oyunlar kurarken, Nayman ise intikam planları yapmaktadır. Bengi Hatun; Aktemur'u posta oturtmak isterken, Ayşe Hatun ise bu karara karşı çıkar.