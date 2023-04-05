Pelin Karahan çocukları Can Eyüp ve Ali Demir'in geleceğini şimdiden şekillendirmeye başladı





YERLİ VE MİLLİ STAR

Sinan Akçıl, Togg almayı çok istediğini ve bunun için iki aracını da sattığını söyledi. İlk 20 bin şanslı arasına giremediğini de dile getiren müzisyen, şöyle konuştu: "İki aracımı da sattım, şu an sadece konserlere gidip geldiğimiz minibüsümüz var. Togg gelince o da gidecek. Ben üç araçtan vazgeçip, yerli ve milli Togg'u tercih ettim."