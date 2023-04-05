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    Pelin Karahan çocukları Can Eyüp ve Ali Demir'in geleceğini şimdiden şekillendirmeye başladı

    Ekranların güzel ismi Pelin Karahan, mutlu aile yaşantısı ve anneliğiyle de takdir topluyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Şimdi Ronaldo düşünsün!

    Ekranların güzel ismi Pelin Karahan, mutlu aile yaşantısı ve anneliğiyle de takdir topluyor. Bedri Güntay ile evliliğinden iki oğlu olan güzel oyuncu, Can Eyüp ve Ali Demir'in geleceğini şimdiden şekillendirmeye başladı. Özellikle altı yaşındaki Can Eyüp, babası Bedri Güntay'ın başkanı olduğu Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kavacıkspor'da futbol oynamaya başladı.

    HEDEF GALATASARAY
    Can'ın futboldaki yeteneği karşısında hayli gururlanan Pelin Karahan da "Şimdi Ronaldo" düşünsün diye espri yaptı. Bu arada Can'ın ardından Ali Demir'i de futbolla iç içe yetiştirmek isteyen baba Güntay, her iki oğlunun Galatasaray'ın alt yapısında eğitim almasını istiyor.



    YERLİ VE MİLLİ STAR
    Sinan Akçıl, Togg almayı çok istediğini ve bunun için iki aracını da sattığını söyledi. İlk 20 bin şanslı arasına giremediğini de dile getiren müzisyen, şöyle konuştu: "İki aracımı da sattım, şu an sadece konserlere gidip geldiğimiz minibüsümüz var. Togg gelince o da gidecek. Ben üç araçtan vazgeçip, yerli ve milli Togg'u tercih ettim."



    NEFESLER KESİLECEK
    ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 120. bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey; mührü almak için oyunlar kurarken, Nayman ise intikam planları yapmaktadır. Bengi Hatun; Aktemur'u posta oturtmak isterken, Ayşe Hatun ise bu karara karşı çıkar.



        MECBURİ VEDA
        Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile eski futbolcu Gerard Pique ihanet nedeniyle yollarını ayırmış; bir dönem Barcelona'nın yıldızı olan Pique, üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü şarkıcı, ihanetin ardından Barcelona'dan iki çocuğuyla birlikte ABD'nin Florida eyaletine taşındı. Shakira, havaalanında kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına gözyaşlarıyla veda etti.



        'KABARE ZAMANI'
        Kısa süre önce Survivor yarışmasına veda eden yakışıklı şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Uzun süredir YouTube'a içerik üretmek için kafa yorduğunu söyleyen başarılı şarkıcı, sosyal medyada ise kabare şov yapacağını söyledi.



        ACELEM VAR!
        Özge Özpirinçci, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Son zamanlarda doğal hali ve kıyafet kombini ile sık sık konuşulan Özpirinçci, aceleci tavırlarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu, "Mercan'ı oyun grubuna götüreceğim, biraz acelem var. Toplantıdaydık her şey yolunda" dedi. Doğum günüyle ilgili de konuşan oyuncu, "Çok güzel geçti. Coştuk eğlendik" diyerek uzaklaştı. Aydın HAMZA



            EFSANE TARZ
            Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezindeydi. 79 yaşındaki ünlü oyuncu, her zaman olduğu gibi tarzı ve şıklığı ile dikkatleri üzerine çekti. Mağazaları dolaşan ve yeni sezon ürünleri inceleyip alışveriş yapan Nebahat Çehre, sonrasında arkadaşlarıyla bir araya geldi.



            ANNE OĞUL ALIŞVERİŞTE
            Sosyetik iş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli ve oğlu, önceki gün alışveriş için geldiği İstinye'deydi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz veren Gamze Keçeli, oğlu Yaman ile uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.



            HALKTAN Bİ
            Yeşilçam'ın usta isimlerinden Şener Şen, geçtiğimiz gün Ataşehir'de bir AVM'deydi. "Zengin Mutfağı" tiyatro oyunuyla büyük beğeni toplayan usta oyuncu, sebze ve meyve alışverişi yaparken objektiflere takıldı. Kendisini fark eden sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Şen, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Doğan SAVAŞ



                ERTELEMEK YOK
                Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Kaan Yıldırım, Vogue dergisi için objektif karşısına geçti. Samimi açıklamalarda da bulunan oyuncu şunları söyledi: "Hayatta çeşit çeşit zorluklar var. Hissiyatım acıya ve içinde bulunduğum duygu durumuna göre değişiyor. Ama genel olarak durumdan kaçmamaya çalışıyorum. Artık hayatta kendime göre belli bir tecrübem var ve kaçmamanın bana daha iyi geldiğini deneyimledim. Şu an yaşamam gereken şeyi ertelememeye çalışıyorum."



                BAŞ BAŞA YEMEK
                Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu önceki akşam Cihangir'de bir mekanda eşi Utku Başyazıcı ile yemek yedi. Mekan çıkışı poz veren Santırcıoğlu, "Beni bilirsiniz pek konuşmayı sevmem. Eşimle fotoğraf aldınız yeterli" diyerek yollarına devam etti. Doğan SAVAŞ



                YİNE KONUŞMADI!
                Merve Boluğur önceki akşam Nişantaşı sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Muhabirleri görünce yüzü düşen Boluğur, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)



                    UNUTULMAYACAK!
                    Akın Akınözü, önceki gece Nişantaşı'nda sevgilisi Sandra ile görüntülendi. Çıkışta muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Akınözü, "Kariyer anlamında güzel ama manevi anlamda kötü bir yıl geçiriyorum. Deprem beni derinden yaraladı. Unutulmayacak yaralar açtı" dedi. (Doğan SAVAŞ)

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                    Haberler Saklambaç Pelin Karahan çocukları Can Eyüp ve Ali Demir'in geleceğini şimdiden şekillendirmeye başladı
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