Pelin Karahan çocukları Can Eyüp ve Ali Demir'in geleceğini şimdiden şekillendirmeye başladı

Ekranların güzel ismi Pelin Karahan, mutlu aile yaşantısı ve anneliğiyle de takdir topluyor. Bedri Güntay ile evliliğinden iki oğlu olan güzel oyuncu, Can Eyüp ve Ali Demir'in geleceğini şimdiden şekillendirmeye başladı. Özellikle altı yaşındaki Can Eyüp, babası Bedri Güntay'ın başkanı olduğu Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kavacıkspor'da futbol oynamaya başladı.



HEDEF GALATASARAY

Can'ın futboldaki yeteneği karşısında hayli gururlanan Pelin Karahan da "Şimdi Ronaldo" düşünsün diye espri yaptı. Bu arada Can'ın ardından Ali Demir'i de futbolla iç içe yetiştirmek isteyen baba Güntay, her iki oğlunun Galatasaray'ın alt yapısında eğitim almasını istiyor.