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    Neslihan Atagül'ün hayranları korkuttu! Bir anda etrafını sardılar

    Beyoğlu’nda bir mekan çıkışı röportaj veren Neslihan Atagül, bir anda hayranlarının arasında kaldı. Güzel oyuncu yoğun ilgi karşısında korku dolu anlar yaşadı...

    Doğan Savaş
    takvim.com.tr
    Hayran sevgisi korkuttu

    Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu başrollerini paylaştıkları "Ah Belinda" filmini önceki gece Beyoğlu'nda bir mekanda ekip arkadaşları ile izledi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Atagül, "Çok heyecanlıyım, umarım izleyenler de beğenir" dedi. Oyunculuk hayatıyla ilgili hikayesini anlatan Atagül, şunları söyledi: "8 yaşında oyuncu olmaya karar vermiştim. Ailemin ve arkadaşlarımın bana inançsızlıkları beni tetikledi. Hayallerimin peşinden gitmeye karar verdim ve böylelikle bugünlere geldim."



    İZDİHAM YARATTI
    Neslihan Atagül, röportaj verdiği esnada etrafını bir anda hayranları sardı. Adeta ünlü oyuncuya hücum eden sevenleri izdihama neden oldu. Bir anda yaşanan bu ilgi karşısında korku yaşayan Atagül, röportajı yarıda kesmek zorunda kaldı. Kalabalığın dağılmasını bekleyen Atagül'ü hayran sevgisi korkuttu.

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