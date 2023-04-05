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    Ne menem fiyat! Bodrum’daki lüks mekanlarda bir tabak menemenin fiyatı 150 dolara çıktı!

    Yıllarca “ Soğanlı mı soğansız mı” diye anketler yapıldı. Kimine göre sırrı domates, kimine göre de yumurtaydı. Ancak menemen bu kez fiyatıyla gündemi salladı. Çünkü Türkbükü'ndeki 2 lüks mekanda tabağı 150 dolara çıktı!

    Ne menem fiyat

    Yazın kazık şampiyonu lahmacuna rakip çıktı! Her yaz lahmacun fiyatlarıyla gündem olan Bodrum, şimdiden 2023 yazında da cep yakacağının sinyallerini vermeye başladı.



    Geçtiğimiz sene Türkbükü'ndeki popüler beach'te 196 TL olan lahmacun fiyatının bu sezon 310 TL; yine geçtiğimiz yıl 95 TL olan ayranın da önümüzdeki aydan itibaren 140 TL olarak belirleneceği söylenmişti.



    Lahmacun ile ayran keyfinin 450 TL olacağı iddiası, gündem olurken Bodrum'dan bu kez çok daha şaşırtıcı bir 'kazık' haberi geldi. Yine Türkbükü'nde yer alan dünyaca ünlü bir oteller zinciri ile dünyaca ünlü bir mekanda 'menemenin' fiyatı tam 150 dolar olarak menüye girdi.



        DOLARLA HESAP KRİZİ
        2 bin 900 TL'ye denk gelen menemenin bu fiyatı, lahmacunun 'kazık şampiyonluğu'nu elinden alacak gibi duruyor. Bir porsiyonu için 2 yumurta, bir domates, biber ve soğanın kullanıldığı menemen için talep edilen bu fiyat ise yeni tartışmaları da beraberinde getirecek....



        Bu arada Bodrum'daki birçok lüks mekanının bu yaz sadece Dolar ya da Euro kabul edeceğine dair çıkan söylentiler de tepkilere yol açtı. Yerli turist, son yıllarda bu tarz uygulamalar nedeniyle mağdur olduklarını dile getiriyor. İşletmeciler ise menülerin TL olarak belirlenmesi takdirinde zarar edebileceklerini öne sürüyor.

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