Ne menem fiyat! Bodrum’daki lüks mekanlarda bir tabak menemenin fiyatı 150 dolara çıktı!





Bu arada Bodrum'daki birçok lüks mekanının bu yaz sadece Dolar ya da Euro kabul edeceğine dair çıkan söylentiler de tepkilere yol açtı. Yerli turist, son yıllarda bu tarz uygulamalar nedeniyle mağdur olduklarını dile getiriyor. İşletmeciler ise menülerin TL olarak belirlenmesi takdirinde zarar edebileceklerini öne sürüyor.

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