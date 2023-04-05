Ne menem fiyat! Bodrum’daki lüks mekanlarda bir tabak menemenin fiyatı 150 dolara çıktı!

- Saklambaç
- 05.04.2023 Gazete
DOLARLA HESAP KRİZİ
2 bin 900 TL'ye denk gelen menemenin bu fiyatı, lahmacunun 'kazık şampiyonluğu'nu elinden alacak gibi duruyor. Bir porsiyonu için 2 yumurta, bir domates, biber ve soğanın kullanıldığı menemen için talep edilen bu fiyat ise yeni tartışmaları da beraberinde getirecek....
Bu arada Bodrum'daki birçok lüks mekanının bu yaz sadece Dolar ya da Euro kabul edeceğine dair çıkan söylentiler de tepkilere yol açtı. Yerli turist, son yıllarda bu tarz uygulamalar nedeniyle mağdur olduklarını dile getiriyor. İşletmeciler ise menülerin TL olarak belirlenmesi takdirinde zarar edebileceklerini öne sürüyor.