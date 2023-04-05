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    Bergüzar Korel depremzede çocuklar için başlattığı kampanyaya destek vermeyen meslektaşlarına sitem etti

    Bergüzar Korel, Hataylı depremzede miniklere bayramlık almak için kampanya başlattı. Bir çocuk için gereken para 350 TL’ydi. Korel, dayanışmaya katılmayan meslektaşlarına sitem etti: “Sürekli gittiğiniz Etiler’deki restoranda bir tabak biftek 350 TL!”

    Şöhr’et’ isyanı!

    Asrın felaketi sonrasında depremzedeler için sosyal medya hesabı aracılığıyla elinden geleni yapmaya çalışan Bergüzar Korel, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi de kolları sıvadı.



    Hataylı depremzede miniklere bayramlık ve ayakkabı alınması için bir kampanya başlatan güzel oyuncu, şöyle çağrı yaptı:



    "Bu bayram, deprem bölgesindeki ailelerimiz için çok zor ve acı dolu.. Kiminin heyecanla bayram sabahına uyandıkları bir evi yok artık..
    Çok fazla çocuğumuz annesinin şefkat dolu öpücükleriyle uyanamayacak bu bayram sabahı. Onların ailesi de geleceği de biziz artık. Yavrularımızın yaşadığı korkunç günlerin acısını bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz."



        YAPIM ŞİRKETLERİNDEN BAĞIŞ
        Bayramlık ve ayakkabı alınması için de Hataylı bir tedarikçiyle anlaşan Bergüzar Korel'in çağrısına vatandaş kayıtsız kalmadı. Annesini, evladını depremde kaybedenlerden aldığı 350 TL'lik yardımlar karşısında hayli duygulanan Bergüzar Korel, dayanışmaya duyarsız kalan meslektaşlarına ise isyan etti.



        "Sektörümün en sevdiği Etiler'deki restoranda t-bone steak 350 TL" diyerek sitemini dile getiren Bergüzar Korel, yüklü yardımda bulunan OGM ve BKM gibi yapım şirketlerine ise teşekkür etti.

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