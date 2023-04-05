Bergüzar Korel depremzede çocuklar için başlattığı kampanyaya destek vermeyen meslektaşlarına sitem etti

Asrın felaketi sonrasında depremzedeler için sosyal medya hesabı aracılığıyla elinden geleni yapmaya çalışan Bergüzar Korel, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi de kolları sıvadı.
Hataylı depremzede miniklere bayramlık ve ayakkabı alınması için bir kampanya başlatan güzel oyuncu, şöyle çağrı yaptı:
"Bu bayram, deprem bölgesindeki ailelerimiz için çok zor ve acı dolu.. Kiminin heyecanla bayram sabahına uyandıkları bir evi yok artık..
Çok fazla çocuğumuz annesinin şefkat dolu öpücükleriyle uyanamayacak bu bayram sabahı. Onların ailesi de geleceği de biziz artık. Yavrularımızın yaşadığı korkunç günlerin acısını bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz."