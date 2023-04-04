Meryem Uzerli 'kas'ıldı! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, son dönemde verdiği kilolarını korumak için de sıkı bir antrenmana başladı. Glutensiz beslenmesi sayesinde istediği kiloya ulaşan güzel oyuncu, önceki gün iki kızıyla Amerika'nın yolunu tuttu. Şimdilerde New York'ta olan 39 yaşındaki güzel, sporu burada da ihmal etmedi. New York'ta kaldığı otelin spor salonuna giden Meryem Uzerli, buradan da paylaşım yaptı. Meryem Uzerli'nin çektiği videoda görünün kol kasları ise olay oldu.