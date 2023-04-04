Meryem Uzerli 'kas'ıldı! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, son dönemde verdiği kilolarını korumak için de sıkı bir antrenmana başladı. Glutensiz beslenmesi sayesinde istediği kiloya ulaşan güzel oyuncu, önceki gün iki kızıyla Amerika'nın yolunu tuttu. Şimdilerde New York'ta olan 39 yaşındaki güzel, sporu burada da ihmal etmedi. New York'ta kaldığı otelin spor salonuna giden Meryem Uzerli, buradan da paylaşım yaptı. Meryem Uzerli'nin çektiği videoda görünün kol kasları ise olay oldu.
TAM GAZ AŞK
Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Baltalimanı'nda trafikte görüntülendi. Sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte seyir halinde olan Urgancıoğlu, gazetecileri görünce objektiflere gülümsedi. "Pazar trafiğinin azizliğine uğradık" diyen ünlü oyuncu, "Yolu çok tutmayalım. Size kolay gelsin" diyerek sevgilisiyle birlikte oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ
'DERSE GECİKTİM'
Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam Etiler'de park halinde olan aracının içinde görüntülendi. Yaklaşık yarım saat park haline arabasının içinde bekleyen Samyeli, basın mensuplarının kendisini çektiğini fark edince soru kabul etmeyip "Derse geç kaldım. İyi akşamlar" demekle yetindi.
Doğan SAVAŞ