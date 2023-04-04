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    Meryem Uzerli 'kas'ıldı! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı

    Şimdilerde New York’ta olan Meryem Uzerli’nin Amerikalı sevgilisiyle barışıp barışmadığı da merak işe yaradı konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz 4 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Meryem ’kas’ıldı

    Güzel oyuncu Meryem Uzerli, son dönemde verdiği kilolarını korumak için de sıkı bir antrenmana başladı. Glutensiz beslenmesi sayesinde istediği kiloya ulaşan güzel oyuncu, önceki gün iki kızıyla Amerika'nın yolunu tuttu. Şimdilerde New York'ta olan 39 yaşındaki güzel, sporu burada da ihmal etmedi. New York'ta kaldığı otelin spor salonuna giden Meryem Uzerli, buradan da paylaşım yaptı. Meryem Uzerli'nin çektiği videoda görünün kol kasları ise olay oldu.



    TAM GAZ AŞK
    Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Baltalimanı'nda trafikte görüntülendi. Sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte seyir halinde olan Urgancıoğlu, gazetecileri görünce objektiflere gülümsedi. "Pazar trafiğinin azizliğine uğradık" diyen ünlü oyuncu, "Yolu çok tutmayalım. Size kolay gelsin" diyerek sevgilisiyle birlikte oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ



    'DERSE GECİKTİM'
    Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam Etiler'de park halinde olan aracının içinde görüntülendi. Yaklaşık yarım saat park haline arabasının içinde bekleyen Samyeli, basın mensuplarının kendisini çektiğini fark edince soru kabul etmeyip "Derse geç kaldım. İyi akşamlar" demekle yetindi.
    Doğan SAVAŞ



        YILLAR VIZ GELİYOR
        Ebru Akel, önceki gün yaptığı paylaşımla "Yıllar bana vız geliyor" der gibiydi... 47 yaşındaki bir çocuk annesi güzel oyuncu ve sunucu, sadece görüntüsüyle değil tarzıyla da 20 yaşındaki genç kızlara taş çıkardı. Ebru Akel'in paylaşımına beğeni yağdı.



        PİZZAYLA TANIŞMA
        Fulya Zenginer'in oğlu Milan ile yaptığı renkli paylaşımları sürüyor... Geçtiğimiz Mayıs'ta dünyaya gelen oğluna ilk kez pizza yediren güzel oyuncu, bu sırada çekilen kareleri de Instagram hesabından yayınladı. Milan'ın pizzayı ilk ısırdığındaki yüz ifadesi ise herkesi gülümsetti.



        MİSKİN İKİLİ!
        Bir süre önce Türk vatandaşlığına geçen Brezilyalı oyuncu Jessica May için kedi aşkı bir başka... Önceki gün tüm günü evinde kedisiyle beraber televizyon seyrederek geçiren ve bu anları sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncu, makyajsız haliyle de doğal güzelliğini sergiledi.



            VIP ATIŞ!
            Magazin ve sosyete dünyasında trend haline gelen atıcılığın tutkunları arasında Selin İmer-Mustafa Ceceli ile Hande Subaşı ile Alican Ulusoy da var. Önceki gün Beykoz'da bir araya gelen ünlü çiftler, adrenalin dolu bir gün geçirdi. İmer ile Subaşı da bu günden çekilmiş karelerini sosyal medyalarından paylaştı. Ortaya çıkan kareler, aksiyon filmlerini aratmadı...



            KARADENİZ NEŞESİ
            Ekranların güzel oyuncusu Zehra Yılmaz, gezmelere doyamadı. Bulduğu her fırsatı Türkiye ve yurt dışının farklı bir yerini gezerek değerlendiren ünlü oyuncunun son durağı Ordu oldu. Perşembe'deki Yason Burnu'na giden Zehra Yılmaz, başına yemenisini bağlayıp verdiği bu kareyle de "Karadeniz neşesi" dedirtti.



            HAYALİ HUKUKTU
            Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, hayalinin hukuk alanında çalışmak olduğunu söyledi. Temel adalet eğitimi aldığını da dile getiren güzel oyuncu, ekledi: "Üniversitede Sinematelevizyon bölümünde okudum. Okulu bitirdikten sonra bir gün telefonuma, ikinci bir üniversite okuma hakkım olduğuna dair bir mesaj geldi. Temel adalet bölümünü gördüm ve böyle bir fırsatı kaçırmak istemedim."



                ALİ GÖRÜNDÜ
                İsmail Demirci ile 2017'de evlenen Ateş Kuşları'nın yıldız isimlerinden Hande Soral, geçtiğimiz Mayıs'ta oğlunu kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan güzel oyuncu, doğumdan aylar sonra kural bozarak ilk kez Ali'nin yüzünü gösterdi. Minik Ali'yi kimileri babasına kimileri de Bensu Soral'la da ikiz kardeş olan dayı Bedirhan Soral'a benzetti.



                GURUR GÜNÜ
                Oyuncu çift Barış Falay ile Esra Ronabar'ın gurur günü... Ünlü çiftin oğlu Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun son ayağında yarışçı olarak Türkiye ikincisi olup ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İkili, 14 yaşındaki oğullarının yelkencilikteki başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.



                BENİM KÜÇÜK EVRENİM
                2008'de birinci olduğu güzellik yarışmasından sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Leyla Lydia Tuğutlu, 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin'den Ocak ayında anne olmuştu. Oğlunun ismini "Evren Deniz" koyan güzel oyuncu, dün bebeğiyle bu karesini paylaştı. Tuğutlu, paylaşımına da İngilizce olarak "Benim küçük evrenim" notu düştü.



                    DEV YETENEĞE BÜYÜK İLGİ
                    Bekir Aksoy, önceki gün üç yaşındaki oğluyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde oğlu Asil Aksoy'un 80 eserden oluşan sergisiyle ilgili konuşan oyuncu, şu gurur dolu ifadeleri kullandı: "Sergi çok beğenildi. Oğlum şimdi de dünyaya açılıyor. Önümüzdeki günlerde sergisi Hollanda'da yer alacak. İngiltere de istedi, görüşmelerimiz devam ediyor. İngiltere dışında başka ülkelerle de görüşüyoruz. Çocuğumla gurur duyuyorum."



                    CEZAYİR'İN SERT KARARLARI
                    Bu akşam atv'de ekrana gelecek olan "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölümünde yine nefesler tutulacak. Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.



                    SON MODA GEZİNTİ
                    Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Emre Ertürk, aralarında Kim Kardashian'ın da olduğu birçok yıldızın tercih ettiği bir isim. Uzun süredir ABD'de yaşayan Ertürk, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yakın arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda gezintiye çıkan Ertürk, çantalarını anlatan eğlenceli bir sokak modası çekimi yapmadan da geçemedi.



                        KÜFRETMEM KIRARIM
                        Önceki gün Instagram üzerinden gelen sorulara yanıt veren Özge Ulusoy, "Çok zor sinirden kendimden geçerim" dedi ve şu itirafı yaptı: "Sinirlenince ağzımdan çıkanı duymam. Küfür değil asla ama kırıcı olabiliyorum. Şu hayatta bu kadar öfkelendiğim 10'u geçmemiştir ve çok ağlarım sinirlenince."



                        SET ÖZLEMİ
                        Güzel oyuncu Hande Kaptan, önceki akşam Cihangir'deydi. "Önümüzdeki sezon güzel bir proje var. Kısmetse bu yaz sonuna doğru sette oluruz" diyen ünlü oyuncu, ekledi: "Çok özledim setlerde olmayı." Doğan SAVAŞ

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                        Haberler Saklambaç Meryem Uzerli 'kas'ıldı! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı
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