Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve arkadaşı Engin Öztürk’le ilgili çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu!

Oyuncu Sarp Apak, önceki gece eşi Bengisu Apak ile Kadıköy'de görüntülendi. Geçtiğimiz hafta eşinin kendisi gibi oyuncu Engin Öztürk ile aynı araçta görüntülenince yüzünü gizlemesinin ardından yapılan haberlere çok üzüldüğünü söyleyen Apak, şöyle dedi: "Orada bir haber değeri var doğru ama dışarıdan bakıldığında garip duruyor. Ama aslında öyle değil. Bizlerin arkadaşlıkları, yakın çevremiz gerçek dostluklardan kurulu." Sarp Apak, gazetecilerle sohbet ederken eşi arkada kalmayı tercih etti. (Doğan SAVAŞ)
ŞAMPİYON İREM
Son dönemlerde yayınladığı "Papatya" "Yaz Gülü" gibi hit şarkılarla listelerde zirve hakimiyeti gösteren İrem Derici, Youtube Music Charts verilerine göre Mart ayında Youtube'da şarkıları en çok dinlenen ve klipleri en çok izlenen kadın sanatçı oldu. Derici, başarısını sosyal medya hesabından "Doğduğum ay, bana bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederim" diyerek kutladı. İrem Derici, son günlerde Atakan Işıktutan aşkıyla da ayrı bir mutlu...
DOĞAL YILDIZLAR
ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün kol kola bir AVM'de objektiflere takıldı. Spor tarzlarıyla dikkat çeken çift, her zamanki gibi hayranlarından yoğun ilgi gördü. Ayrıca kısa süre önce ikinci bebeğini kucağına alan Fahriye Evcen'ın makyajsız doğal güzelliği ve formda görünümü de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çift, her zamanki gibi sade tarzları ve mütevazı halleriyle beğeni topladı.