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    Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve arkadaşı Engin Öztürk'le ilgili çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu!

    Oyuncu Sarp Apak, önceki gece eşi Bengisu Apak ile Kadıköy'de görüntülendi. İşte haberin devamı ve 3 Nisan 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve arkadaşı Engin Öztürk’le ilgili çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu!

    Oyuncu Sarp Apak, önceki gece eşi Bengisu Apak ile Kadıköy'de görüntülendi. Geçtiğimiz hafta eşinin kendisi gibi oyuncu Engin Öztürk ile aynı araçta görüntülenince yüzünü gizlemesinin ardından yapılan haberlere çok üzüldüğünü söyleyen Apak, şöyle dedi: "Orada bir haber değeri var doğru ama dışarıdan bakıldığında garip duruyor. Ama aslında öyle değil. Bizlerin arkadaşlıkları, yakın çevremiz gerçek dostluklardan kurulu." Sarp Apak, gazetecilerle sohbet ederken eşi arkada kalmayı tercih etti. (Doğan SAVAŞ)

    ŞAMPİYON İREM
    Son dönemlerde yayınladığı "Papatya" "Yaz Gülü" gibi hit şarkılarla listelerde zirve hakimiyeti gösteren İrem Derici, Youtube Music Charts verilerine göre Mart ayında Youtube'da şarkıları en çok dinlenen ve klipleri en çok izlenen kadın sanatçı oldu. Derici, başarısını sosyal medya hesabından "Doğduğum ay, bana bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederim" diyerek kutladı. İrem Derici, son günlerde Atakan Işıktutan aşkıyla da ayrı bir mutlu...

    DOĞAL YILDIZLAR
    ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün kol kola bir AVM'de objektiflere takıldı. Spor tarzlarıyla dikkat çeken çift, her zamanki gibi hayranlarından yoğun ilgi gördü. Ayrıca kısa süre önce ikinci bebeğini kucağına alan Fahriye Evcen'ın makyajsız doğal güzelliği ve formda görünümü de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çift, her zamanki gibi sade tarzları ve mütevazı halleriyle beğeni topladı.

        MAAİLE PASTA KESTİ
        Usta sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki gün 60. yaş gününü ailesiyle kutladı. Yıldızhan, çocuklarının düzenlediği sürpriz kutlamada pastayı dokuz çocuğuyla birlikte üfledi. Yıldızhan, "Normalde kutlama yapmayı sevmiyorum, sonuçta yaş alıyoruz her sene neyi kutlayayım ama konu evlatlarım olunca akan sular duruyor" dedi. İzzet Yıldızhan, dokuz çocuğuyla böyle poz verdi.

        ÇİFTE KUTLAMA
        İkisıkı dost Özge Özder ve Aslı Tandoğan, geçtiğimiz akşam doğum günlerini birlikte kutladılar. Güzel oyuncu Özder'in eşi Sinan Güleryüz'ün sahne aldığı bir mekanda dostlarının katılımı ile gerçekleşen kutlamada; iki güzel oyuncu, üstünde adlarının yazdığı pastanın mumlarını üfleyerek birlikte dilek tuttular. İki güzel oyuncu, pastayı beraber üfledi.

        AŞK SPORU
        Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, emin ellerde... Orman, önceki gün Tuğba Coşkun ile Boğaz'da yürüyüş yaptı. Ablası Şeyda Coşkun ile yaşam koçluğu yapan Tuğba Hanım, sevgilisine de yıllardır yürüyüş tutkusunu aşıladı. 55 yaşındaki Fikret Orman'ın dinç görüntüsü "Sevgilisi sağolsun" yorumu yaptırdı. (Aydın HAMZA)

            HANGİSİ EMİNE!
            Güzel             oyuncu Emine Ün, eski evliliğinden olan kızı Duru ile bu karesini paylaşınca sosyal medya yıkıldı. 18 yaşındaki Duru ile paylaşımına "En kıymetlim" diye not düşen 45 yaşındaki ünlü oyuncuya "Hangisi Duru hangisi Emine?", "Anne kız demeye bin şahit ister" gibi yorumlar yapıldı.

            HAVALI GEZİNTİ
            Burcu             Şendir, önceki gün Beşiktaş'taki bir AVM'deydi. Sosyetik güzel, köpeğiyle bir süre mağazaları dolaştı. Burcu Şendir, her zamanki gibi tarzıyla da beğeni topladı. Şendir'e alışveriş turunda sevimli köpeği de eşlik etti.

            HAYAT SİZİNLE GÜZEL
            Oyuncu ve şarkıcı Hande Subaşı için dün hayli keyifli geçti. Uzun süredir birlikte olduğu sosyetik iş insanı ve iki köpeğiyle soluğu Kalamış'ta alan Subaşı, sosyal medyasından bu keyifli anları paylaştı. Hande Subaşı, beğeni toplayan karelerine "Hayat sizinle güzel" diye not düştü.

                Hande Subaşı, dünden karelerini paylaştı.

                BEĞENİ YAĞMURU
                Son dönemin gözde isimlerinden Hafsanur Sancaktutan, sık sık tek başına kalıp kafasını dinliyor. Önceki gün de gittiği bir mekandan tek başına bu pozu veren oyuncunun makyajlı görüntüsü, beğeni topladı. Her zaman doğal haliyle görmeye alışık olduğumuz Sancaktutan'ın bu karesine "Maşallah" yorumu yağdı. Hafsanur Sancaktutan, makyajlı görüntüsüyle beğeni topladı.

                ABD HAVASI
                Bir süredir kendisi gibi şarkıcı eşi Levent Dörter ile ABD'de olan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medyadan kıskandıran paylaşımlar yapıyor. Şimdilerde yaklaşık 25 derece olan Miami'de güzel havanın keyfini süren ünlü şarkıcının son karelerine "Amerika havası yaramış" yorumu yağdı. Dilan Çıtak Tatlıses, bir süredir ABD'de tatilde...

                    DOĞAYA KOŞTULAR
                    Engin Altan Düzyatan, dün ailesiyle kuralını bozmadı. Eşi Neslişah Alkoçlar ve iki çocuğuyla bulduğu her fırsatta doğaya koşan ünlü oyuncu, bu rengarenk günden çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun ailece verdiği pozlara beğeni yağdı.

                    UYUMLU AİLE
                    Mustafa ve Melis Sandal, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Sportif çifte, sosyetik güzelin önceki evliliğinden olan oğlu Yiğit de eşlik etti.

                    DELİKANLI KIZ
                    Dansçılık kariyerini noktalayıp oyuncu olan Serap Çetintürk, "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası" filminde başrollerden birini üstlendi. Çetintürk, "Tam bir aile komedisi" diye tarif ettiği film için şunları söyledi: "Canlandırdığım Aslı karakteri, delikanlı bir kız. Bu karakter, beni düşünülerek yazılmış." Çetintürk, 14 Nisan'da vizyona girecek filmde 'Aslı' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
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                    Seccade üzerinde ayakkabılı ikinci kare!
                    Haberler Saklambaç Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve arkadaşı Engin Öztürk'le ilgili çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu!
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