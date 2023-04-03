Sarp Apak eşi Bengisu Apak ve arkadaşı Engin Öztürk’le ilgili çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu!

Oyuncu Sarp Apak, önceki gece eşi Bengisu Apak ile Kadıköy'de görüntülendi. Geçtiğimiz hafta eşinin kendisi gibi oyuncu Engin Öztürk ile aynı araçta görüntülenince yüzünü gizlemesinin ardından yapılan haberlere çok üzüldüğünü söyleyen Apak, şöyle dedi: "Orada bir haber değeri var doğru ama dışarıdan bakıldığında garip duruyor. Ama aslında öyle değil. Bizlerin arkadaşlıkları, yakın çevremiz gerçek dostluklardan kurulu." Sarp Apak, gazetecilerle sohbet ederken eşi arkada kalmayı tercih etti. (Doğan SAVAŞ)