Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yaz planı hazır! Sezonu 40 metrelik yüzen sarayda geçirecekler...

BİR KIRGIN, BİR AŞIK

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin 26 yaşındaki büyük kızı Deren, bir süre önce uzun zamandır aşk yaşadığı işletmeci Baran Tınaz ile ayrılmıştı. Samyeli'nin küçük kızı Derin ise aynı günlerde yeni bir aşka yelken açmış. Geçtiğimiz gün gittiğim bir mekanda Derin Talu'yu, Demet Sabancı ile Cengiz Çetindoğan'ın oğlu Cevdet Çetindoğan ile birlikte gördüm. Hatta yanlarında abla Deren Talu da vardı. Birlikte eğlenen ikilinin, arkadaşları vasıtası ile tanıştıklarını ve ilişkilerinin daha başında olduğunu da öğrenmiş oldum. Ne diyelim. Hayırlısı olsun...