Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yaz planı hazır! Sezonu 40 metrelik yüzen sarayda geçirecekler...

Son dönemin gözde çiftlerinden Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. Şimdilerde magazin dünyasının en popüler çiftlerinden olan ikiliden Hakan Sabancı, duyduğuma göre bu yaza hızlı bir giriş yapacak.
Her yaz tatilini ailesine ait yatta geçiren Sabancı'nın bu sezonu kendisine özel yaptırdığı yatta geçireceğini öğrendim.
Türkiye'de bulunan bir tersanede özel olarak bir yat yaptıran Hakan Sabancı, yeni yüzen evine Haziran ayında kavuşacakmış. 40 metre uzunluğunda ve 8 kamarası olan bu yat sayesinde Hakan Sabancı büyük aşkı Hande Erçel ile mavi sulara yelken açacak diyebiliriz...