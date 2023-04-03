Ece Erken Çeşme’deki evini satışa çıkardı! 25 milyon TL istediği villayı bakın neden satıyor...

Satışı 2.9 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından duyuran Ece Erken, şöyle dedi: "Çeşme'de yazlık almak isteyenler... Çeşme'deki evim satılık. Bir yandan çok üzülüyorum. Çünkü konum, komşular, site bir numara. Büyük çocuk bahçesi iki adım mesafede ama tek derdim yerden ısıtma istiyorum. Mesela hafta sonları Eymen ile gitmek istiyordum ama şimdi donarız."