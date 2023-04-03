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    Ece Erken Çeşme’deki evini satışa çıkardı! 25 milyon TL istediği villayı bakın neden satıyor...

    Ece Erken, Çeşme’deki evini satma kararı aldı. Satışı 2.9 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından duyurdu. Sunucunun, 25 milyon TL istediği villayı satma nedeni ise yerden ısıtma sisteminin olmaması...

    Ünlüden satılık!

    Küçük yaştan itibaren çalışıp kazandıklarını daha çok gayrimenkule yatıran Ece Erken, yıllardır Çeşme'ye yatırım yapmıştı. Ünlü sunucu, senelerdir tatil yaptığı villasını da 2017'de 2 milyon TL'ye satın almıştı.

    Bu evinde sayısız güzel hatırası olan ve dekorasyonu için çok uğraşan Ece Erken, çok sevdiği villasını satma kararı aldı.

    Satışı 2.9 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından duyuran Ece Erken, şöyle dedi: "Çeşme'de yazlık almak isteyenler... Çeşme'deki evim satılık. Bir yandan çok üzülüyorum. Çünkü konum, komşular, site bir numara. Büyük çocuk bahçesi iki adım mesafede ama tek derdim yerden ısıtma istiyorum. Mesela hafta sonları Eymen ile gitmek istiyordum ama şimdi donarız."

        TEK ŞARTI LİMON AĞACI
        Ece Erken'in dört oda ve iki banyolu, 445 metrekare bahçe içerisinde 200 metrekarelik özel havuzlu villası için istediği rakam ise tam 25 milyon TL...

        Şimdiden talep gören villa satıldığında ise Ece Erken'in tek şartı; geçtiğimiz yıl silahlı saldırı sonucu kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine hediye ettiği bahçedeki limon ağacını almak...

        Ece Erken, 2017'den beri tüm yazı oğluyla geçirdiği Çeşme'deki villasını çok üzülerek satıyor!
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            Seccade üzerinde ayakkabılı ikinci kare!
            Haberler Saklambaç Ece Erken Çeşme’deki evini satışa çıkardı! 25 milyon TL istediği villayı bakın neden satıyor...
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