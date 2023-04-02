Kardeşlerim’e İspanya'da büyük ilgi! Dizinin yıldızlarına davet yağıyor

ATV Distribution'ın satışını gerçekleştirdiği, Hermanos adıyla yayınlandığı Antena 3 kanalında da inanılmaz bir başarı yakalayan dizinin oyuncuları ülkeye pek çok davet alıyor. "Kardeşlerim"in bu başarısı için İspanya'ya son ziyareti ise dizide Ömer karakterine hayat veren sevilen oyuncu Yiğit Koçak gerçekleştirdi.
HAYRANLARI İLE BULUŞTU!
Yiğit Koçak, dizinin başarısını şöyle anlattı; "Sette artık aile gibiyiz. Bu bizim için sadece iş değil, Eren kardeşler gerçek bir aile." İspanya'yı ve İspanyolcayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu etkinlik sonrası Madrid'i gezdi. Yakışıklı oyuncuya sokakta da ilgi büyüktü.
MODANIN YAŞI: 106
Modanın kutsal kitabı olarak görülen Vogue'un Filipinler'deki güzellik temalı son sayısında, 106 yaşındaki dövme sanatçısı Apo Whang- Od'a yer verdi. "Batok" denen yerli dövme sanatını uygulayan son insanlardan biri olan Whang-Od'a "Mambabatok" deniyor. 106 yaşındaki sanatçı aynı zamanda bugüne kadar herhangi bir Vogue kapağında yer alan en yaşlı kişi olarak da kayıtlara geçti.