Ateş Kuşları’nın geceye damgasını vurdu! İşte son bölümde yaşananlar

Ateş Kuşları'nın son bölümünde şunlar yaşandı; Çatal, Zümrüt'ün Barbaros'u yaralamaktan dolayı gözaltında olduğunu ve Vefa'nın cesedinin Zümrüt'ün benzinliğinin arkasından çıktığını öğrendi. Çatal; Barbaros'a, Vefa'nın cinayetini Zümrüt'e yıktığını, Lara Eyüboğlu'nu bulup öz babasından sakladığını ve Lara'yı tavladığını söyledi. Barbaros ise bu duruma çok öfkelenerek Çatal'a Gülayşe'yi nereden tanıdığını sordu. 23 sene önce Gülayşe'nin kendisine satıldığını söyleyen Çatal'a Barbaros defalarca kimin sattığını sorsa da yanıt alamadı.







BABASINI ÖĞRENECEK Mİ?

Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım edip onlarla iftar yapmanın hayalini kurdu. Gülayşe, Barbaros ve çocuklar yemek yerken izledikleri televizyonda "Kayıp Var Aranıyor" programında Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar ve kayıplara karışan kızı Lara'yı anlatırken gördüler. O sırada programın sunucusu, 23 sene önce Bahar ve bebek Lara'nın fotoğrafını ekrana yansıttı. Nizam; bu mübarek Ramazan gününde tek duasının kızını bulmak olduğunu gözyaşları içinde söyledi. O anları televizyondan izleyen Gülayşe, babasının Nizam olduğunu öğrenecek mi?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN