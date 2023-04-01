Başarısı Türkiye sınırlarını aşan Zeynep Bastık, Avrupa turnesinde paraya para demeyecek!





KAYIP BULUNDU

Aylardır ne sokaklarda ne de sosyal medyada görünmeyen Cansu Dere, sonunda ortaya çıktı. Önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışında objektiflere takılan güzel oyuncu, tarzı ve doğal güzelliğiyle yine dikkat çekti. Evinde geçirdiği kaza sonucu topuğundan ameliyat olduğu hatırlatılan Cansu Dere, "Bir ay üzerine basamadım ama şimdi iyiyim. Her şey yoluna girecek" dedi.



'HEPİMİZ İÇİN ZORDU'

Evinde önce yangın sonrasında ise kaza geçiren Cansu Dere, "Sizin için son dönem zor geçti" diyen gazetecilere ise şöyle yanıt verdi: "Sırf benim için zor geçseydi bir sıkıntı olmazdı. Bence hepimiz için çok zor geçti. Orada bir problem var. Ben bunları hallederdim de herkes için karanlık bir dönem oldu."