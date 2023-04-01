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    Başarısı Türkiye sınırlarını aşan Zeynep Bastık, Avrupa turnesinde paraya para demeyecek!

    Başarısı Türkiye sınırlarını aşan Zeynep Bastık, 22 Nisan’da Avrupa turnesine start verecek. Avusturya, Almanya ve Hollanda’daki sevenleriyle buluşacak olan ünlü popçunun, altı konserinden 480 bin Euro kazanacağı söyleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Euro’pe turnesi

    Türk pop Müziği'nin son dönemdeki tartışmasız yıldızı Zeynep Bastık, Avrupa turnesine hazırlanıyor. Avrupa Turnesi'nin ilk konserini 22 Nisan'da Viyana Hallmann Done sahnesinde verecek olan Bastık, gurbetçi hayranlarıyla buluşacağı için hayli heyecanlı olduğunu belirtti. 28 Nisan'da Almanya, 29 Nisan'da Hollanda, 30 Nisan, Almanya, 16 Haziran Almanya ve yine 17 Haziran Almanya olmak üzere Avrupa'da toplam altı konser verecek olan Zeynep Bastık, yine para basacak. Yurt dışı konserlerinden 80 bin Euro talep ettiği söylenen 29 yaşındaki başarılı popçu, bu turnesinden de 480 bin Euro yani yaklaşık 10 milyon TL'yi cebine koyacak. Bu arada yaz aylarında da Türkiye'de konserden konsere koşacak olan ünlü popçu, bir yandan da yeni şarkılar hazırlıyor.



    MISIR ÇIKARMASI
    Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ve çocuklarıyla Mısır tatiline çıktı. Çölde safari yapan ve develerle poz veren ünlü çift, keyifli anlar yaşadı. Ünlü ikili, çölde safari etkinliğinin yanı sıra Kızıldeniz'de dalış yaptı. Instagram'dan tatil görüntülerini paylaşan Tosun, beğeni yağmuruna tutuldu.



    TARZ KADIN
    Stiliyle her zaman konuşulan yazın farklı, kışın farklı kombinleriyle hemcinslerinin örnek aldığı Yasemin Özilhan, yine dikkatleri üzerine çekti. Özilhan, derin yırtmaçlı eteği ve ceketiyle Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Sosyal medyadan boy boy fotoğraflarını yayınlayan sosyetik isim, takipçilerinin beğenisini kazandı.



        PAYLAŞIMLAR SÜRÜYOR
        Hakan Sabancı ile doludizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. İlişkilerinin başladığı ilk günden itibaren dünyanın farklı farklı ülkelerini ziyaret eden çift, en son soluğu Danimarka'da almıştı. Gittiğin yerlerden fotoğraf yayınlamayı ihmal etmeyen Erçel, son paylaştığı kare ile beğeni topladı. Ünlü oyuncuya, "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.



        OYUN ÖNCESİ ALIŞVERİŞ
        Ekranlardan tiyatro sahnelerine geçiş yapan Pelin Karahan, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. 'Şaşırt Beni' adlı tiyatro oyunuyla izleyicilerle buluşan Karahan, "Akşamki oyun öncesinde almam gereken birkaç ürün olduğu için alışverişe çıktım. Burada işlerimi halledip, tiyatroya geçeceğim" dedi.



        KAYIP BULUNDU
        Aylardır ne sokaklarda ne de sosyal medyada görünmeyen Cansu Dere, sonunda ortaya çıktı. Önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışında objektiflere takılan güzel oyuncu, tarzı ve doğal güzelliğiyle yine dikkat çekti. Evinde geçirdiği kaza sonucu topuğundan ameliyat olduğu hatırlatılan Cansu Dere, "Bir ay üzerine basamadım ama şimdi iyiyim. Her şey yoluna girecek" dedi.

        'HEPİMİZ İÇİN ZORDU'
        Evinde önce yangın sonrasında ise kaza geçiren Cansu Dere, "Sizin için son dönem zor geçti" diyen gazetecilere ise şöyle yanıt verdi: "Sırf benim için zor geçseydi bir sıkıntı olmazdı. Bence hepimiz için çok zor geçti. Orada bir problem var. Ben bunları hallederdim de herkes için karanlık bir dönem oldu."



            VEDAYA AZ KALDI
            Türk rock müziğinin efsanevi sanatçılarından Teoman, 'Nevrozumun Zindanı' adını verdiği yeni teklisiyle eserlerine bir yenisini ekliyor. Şarkısının klibinde şık tarzıyla göz dolduran ünlü sanatçı, yeni şarkısı için de şunları söyledi: "Bu şarkı, Nisan 2024'te yayınlamayı ve son albümüm olacağını düşündüğüm, "Ben, Zargana, Deus Ex Machina" adlı albümümün ilk single'ı."



            'ATLATAMADIM'
            Ceren Moray, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, tarzı ve makyajsız güzelliğiyle dikkat çekti. Deprem felaketinden dolayı henüz kendine gelemediğini söyleyen Moray, "Henüz bu süreci atlatabilmiş değilim. Toparlanmaya çalışıyorum" dedi.



            BU TARZ İDO!
            En son yayınladığı "Mavişim" cover'ı çok konuşulan İdo, yeni teklisi "Bi Tek O Var"ı dinleyicisiyle buluşturdu. Şarkının Onur Oğuz yönetmenliğinde çekilen klibine İdo motoru ile giriş yapıyor, klip ise film sahnelerini aratmıyor. İdo Tatlıses, klipte tarzıyla da yine dikkatleri üzerine çekecek.



                AŞKIN UYUMLU HALİ
                ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen çifti, önceki akşam Etiler'deydi. İftar yemeği yemeye geldiklerini söyleyen çift, uyumlu montları ve spor tarzıyla dikkat çekti. Her zamanki gibi doğal güzelliğiyle dikkat çeken Evcen, yeni projeleri sorulunca şöyle dedi: "Bebeğimiz doğalı iki ay oldu henüz. O yüzden yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapacağım. Çocuklarımızın büyüme dönemi ve onlara ağırlık verdik." Doğan SAVAŞ



                UMRUNDA DEĞİL!
                Özge Özpirinçci, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Her zamanki gibi doğal görüntüsü ve kendine özgü tarzıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, bir yandan telefonla konuşup bir yandan yürüdü. Özge Özpirinçci'nin hakkındaki eleştirilere kulak tıkayıp sürdürmeye devam ettiği tarzı ise "Kimse için yaşamıyor" yorumu yaptırdı.



                HEDİYE ZAMANI
                Cemiyet dünyasının tanınan simalarından Dilek Birgen, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Sosyetik güzel, yakın bir arkadaşına ev hediyesi almaya geldiğini söyledi. Güzel sürpriz projeleri olabileceği müjdesini de veren sosyetik isim, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.



                    MELEKLER TAKIMIYLA SAHNEDE
                    Buray, deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimi için düzenlenen gecede sahneye çıktı. Adıyaman'da bir otelde hayatını kaybeden Kıbrıs Türk Maarif Koleji'nin "Melekler Takımı" sporcularının isimlerinin yazıldığı forma ile sahneye çıkan Buray, Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.



                    DRAMA QUEEN!
                    Gülçin Ergül'ün, "Drama Queen" isimli yeni teklisi müzikseverlerle buluştu. Şarkının sözü ve müziği Gülçin Ergül ile Emre Bayar'a ait. Bu arada son dönemin popüler terimi 'drama queen', her şeyi büyütüp dram haline getiren kadınlar için kullanılıyor.



                    BÜYÜK RESTLEŞME
                    ATV'nin iddialı dizisi Aldatmak, önceki akşam ekrana gelen yirmi dördüncü bölümüyle çok beğenildi. Güzide'nin son anda Ozan'ı engellemesiyle Tarık ölümden döndü. Canlı yayın yapan Tarık, iki çocuğunu mirasını men ettiğini duyurdu. Tarık'a karşı sabrı taşan Güzide, ona karşı başka bir yol çizmeye başladı. Tarık'ın kirli işlerini ortaya çıkararak onu hapse atmak için harekete geçen Güzide, bu savaşta Elmas'ın önerisiyle Oltan'la işbirliği yapmak zorunda kaldı.



                        SÜREKLİ OFSAYTTA
                        Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde adı sürekli çapkınlık haberlerine karışan Jose Sosa, ülkesi Arjantin'de de rahat durmadı. Sosa, Rodrigo de Paul'un eşi Camila Homs ile bir gece kulübünde dudak dudağa öpüşürken görüntülendi.

                        HER YERDE ARIYOR
                        Cıudad sitesinde yer alan bilgilere göre, iki çocuğunun annesi Camila Homs ile Sosa'nın öpüştüğünü gören De Paul, her yerde Sosa'yı aramaya başladı. Arjantin basınına göre de Sosa, kayıplara karıştı.

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                        Haberler Saklambaç Başarısı Türkiye sınırlarını aşan Zeynep Bastık, Avrupa turnesinde paraya para demeyecek!
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