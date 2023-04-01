Başarısı Türkiye sınırlarını aşan Zeynep Bastık, Avrupa turnesinde paraya para demeyecek!

Türk pop Müziği'nin son dönemdeki tartışmasız yıldızı Zeynep Bastık, Avrupa turnesine hazırlanıyor. Avrupa Turnesi'nin ilk konserini 22 Nisan'da Viyana Hallmann Done sahnesinde verecek olan Bastık, gurbetçi hayranlarıyla buluşacağı için hayli heyecanlı olduğunu belirtti. 28 Nisan'da Almanya, 29 Nisan'da Hollanda, 30 Nisan, Almanya, 16 Haziran Almanya ve yine 17 Haziran Almanya olmak üzere Avrupa'da toplam altı konser verecek olan Zeynep Bastık, yine para basacak. Yurt dışı konserlerinden 80 bin Euro talep ettiği söylenen 29 yaşındaki başarılı popçu, bu turnesinden de 480 bin Euro yani yaklaşık 10 milyon TL'yi cebine koyacak. Bu arada yaz aylarında da Türkiye'de konserden konsere koşacak olan ünlü popçu, bir yandan da yeni şarkılar hazırlıyor.
MISIR ÇIKARMASI
Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ve çocuklarıyla Mısır tatiline çıktı. Çölde safari yapan ve develerle poz veren ünlü çift, keyifli anlar yaşadı. Ünlü ikili, çölde safari etkinliğinin yanı sıra Kızıldeniz'de dalış yaptı. Instagram'dan tatil görüntülerini paylaşan Tosun, beğeni yağmuruna tutuldu.
TARZ KADIN
Stiliyle her zaman konuşulan yazın farklı, kışın farklı kombinleriyle hemcinslerinin örnek aldığı Yasemin Özilhan, yine dikkatleri üzerine çekti. Özilhan, derin yırtmaçlı eteği ve ceketiyle Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Sosyal medyadan boy boy fotoğraflarını yayınlayan sosyetik isim, takipçilerinin beğenisini kazandı.