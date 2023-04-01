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    Andrea Agnelli'nın Deniz Akalın aşkı engel tanımadı! 2015'ten beri evlenemeyen çift...

    Andrea Agnelli, ailesi istemediği için iki kızının annesi Deniz Akalın’la 2015’ten beri evlenemedi. Geçtiğimiz ay 19.1 milyar dolarlık aile şirketlerinden istifa edip mirası elinin tersiyle itti. Önümüzdeki ay ise Türk güzelle evlenme kararı verdi.

    19 milyar dolarlık ’evet’

    Üniversite eğitimine dek Türkiye'de doğup büyüyen Deniz Akalın, muradına eriyor...

    Türk güzel, 2015'te İtalya'nın en zenginlerinden Andrea Agnelli ile yasak aşk yaşamaya başladı. Agnelli, Akalın uğruna 10 yıllık eşi Emma Winter'dan ayrılırken Deniz Akalın ise Andrea Agnelli ile dost olan Francesco Calvo'dan boşandı.



    Çift, aradan geçen zamanda iki de kız çocuk sahibi olurken başta anne Allegra Caracciolo olmak üzere Agnelli Ailesi bu aşka bir türlü onay vermedi. Hatta annesi Agnelli'yı aile mirasından mahrum bırakmakla tehdit etti.



    İTALYA'DA GÜNDEM YARATTI
    Geçtiğimiz aylarda ise İtalyan milyarder, önce Juventus kulübündeki başkanlık görevinden ardından da Agnelli Ailesi'ne ait tüm şirketlerdeki yönetim kurulu görevinden istifa etti.



        19.1 milyar dolarlık vedasını "Bu günlerde kendimi adayacağım tek şey; eşim ve çocuklarım" diyen Andrea Agnelli, yıllardır resmi olarak evlenmediği Deniz Akalın ile nikah masasına oturmak için de harekete geçti.



        İtalyan basınında manşetlerde yer alan haberlere göre Akalın ile Agnelli, önümüzdeki ay evleniyor. Düğün de İtalya'nın Toskana bölgesine bağlı Forte dei Marmi'de olacak.

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