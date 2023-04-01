Andrea Agnelli'nın Deniz Akalın aşkı engel tanımadı! 2015'ten beri evlenemeyen çift...

Üniversite eğitimine dek Türkiye'de doğup büyüyen Deniz Akalın, muradına eriyor...
Türk güzel, 2015'te İtalya'nın en zenginlerinden Andrea Agnelli ile yasak aşk yaşamaya başladı. Agnelli, Akalın uğruna 10 yıllık eşi Emma Winter'dan ayrılırken Deniz Akalın ise Andrea Agnelli ile dost olan Francesco Calvo'dan boşandı.
Çift, aradan geçen zamanda iki de kız çocuk sahibi olurken başta anne Allegra Caracciolo olmak üzere Agnelli Ailesi bu aşka bir türlü onay vermedi. Hatta annesi Agnelli'yı aile mirasından mahrum bırakmakla tehdit etti.
İTALYA'DA GÜNDEM YARATTI
Geçtiğimiz aylarda ise İtalyan milyarder, önce Juventus kulübündeki başkanlık görevinden ardından da Agnelli Ailesi'ne ait tüm şirketlerdeki yönetim kurulu görevinden istifa etti.