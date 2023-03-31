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    Melisa Döngel'le yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Sefo kaş tasarım merkezinde yakalandı

    Oyuncu Melisa Döngel'le yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Sefo, önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. Sevgilisiyle beraber geldiği merkezden gazetecilerin olduğunu öğrenince tek başına çıkan ünlü şarkıcının kaşlarındaki kızarıklık ve tarzı dikkat çekti.

    AYDIN HAMZA
    Sefo kaşıldı!

    Oyuncu Melisa Döngel'le yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Sefo, önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. Sevgilisiyle beraber geldiği merkezden gazetecilerin olduğunu öğrenince tek başına çıkan ünlü şarkıcının kaşlarındaki kızarıklık ve tarzı dikkat çekti.



    'YORUMU BABAM YAZMADI'
    Döngel ile ilgili sorular karşısında "Bu konularla alakalı açıklama yapmak istemiyorum" diyen Sefo, geçtiğimiz günlerde babasının sosyal medyadan güzel oyuncuyla ilgili yaptığı "Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?" yorumu hatırlatılınca ise şöyle dedi: "Birisi adını değiştirip yorum yapmış. Babam bana bir şey söyleyeceği zaman telefonda söyleyebiliyor. O yorumu kim yaptı bilmiyorum" dedi.

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