Melisa Döngel'le yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Sefo kaş tasarım merkezinde yakalandı





'YORUMU BABAM YAZMADI'

Döngel ile ilgili sorular karşısında "Bu konularla alakalı açıklama yapmak istemiyorum" diyen Sefo, geçtiğimiz günlerde babasının sosyal medyadan güzel oyuncuyla ilgili yaptığı "Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?" yorumu hatırlatılınca ise şöyle dedi: "Birisi adını değiştirip yorum yapmış. Babam bana bir şey söyleyeceği zaman telefonda söyleyebiliyor. O yorumu kim yaptı bilmiyorum" dedi.

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