Bomba aşkta dikkat çeken detay! Hande Erçel ile Hakan Sabancı bir ayda 20 bin kilometre yaptı

Son dönemin en gözde çifti Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Kasım 2022'de başlayan ilişkilerini Mart ayına kadar gizli saklı yaşadı.
3 Mart'ta gittikleri Paris'ten 6 Mart'ta dönerken İstanbul Havalimanı'nda objektifler karşısına geçen ünlü çift, ilişkiyi de böylece itiraf etti. Güzel oyuncu ile sosyetik playboy, ardından gittikleri Finlandiya tatili dönüşü yine havalimanında bu kez el ele poz verdi.
13 Mart'ta da Kuzey Işıkları'nı izledikleri Finlandiya'dan dönen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, geçtiğimiz gün ise rotalarını Danimarka'ya çevirdi.