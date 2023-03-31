Bomba aşkta dikkat çeken detay! Hande Erçel ile Hakan Sabancı bir ayda 20 bin kilometre yaptı





3 Mart'tan beri üçüncü ülkedeki tatillerini de dolu dolu geçiren Hande Erçel ile Hakan Sabancı, böylece de sadece 1 ayda yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ederek "Havalı çift" yorumu yaptırdı.

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