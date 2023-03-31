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    Bomba aşkta dikkat çeken detay! Hande Erçel ile Hakan Sabancı bir ayda 20 bin kilometre yaptı

    Kasım 2022’den beri aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Mart ayını uçarak geçirdi! 3 Mart’ta çıktıkları Paris tatilinden sonra Finlandiya ve Danimarka’ya giden ünlü çift, sadece bir ayda yaklaşık 20 bin kilometre yaptı.

    ’Hava’lı aşk!

    Son dönemin en gözde çifti Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Kasım 2022'de başlayan ilişkilerini Mart ayına kadar gizli saklı yaşadı.



    3 Mart'ta gittikleri Paris'ten 6 Mart'ta dönerken İstanbul Havalimanı'nda objektifler karşısına geçen ünlü çift, ilişkiyi de böylece itiraf etti. Güzel oyuncu ile sosyetik playboy, ardından gittikleri Finlandiya tatili dönüşü yine havalimanında bu kez el ele poz verdi.



    13 Mart'ta da Kuzey Işıkları'nı izledikleri Finlandiya'dan dönen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, geçtiğimiz gün ise rotalarını Danimarka'ya çevirdi.



        JET SETLE AYNI YERDE
        Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin konserini izleyen ünlü çift, öncesinde ise sadece 48 kişiye hizmet veren Michelin yıldızlı Alchemist adlı restoranda yemek yedi.



        3 Mart'tan beri üçüncü ülkedeki tatillerini de dolu dolu geçiren Hande Erçel ile Hakan Sabancı, böylece de sadece 1 ayda yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ederek "Havalı çift" yorumu yaptırdı.

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        Haberler Saklambaç Bomba aşkta dikkat çeken detay! Hande Erçel ile Hakan Sabancı bir ayda 20 bin kilometre yaptı
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