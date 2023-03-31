Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', Türkiye'nin ardından yayınlandığı ülkelerde de başarısını sürdürüyor. İspanya'dan sonra İtalya'da da zirveye oturan 'Bir Zamanlar Çukurova' şimdi de ilk uyarlaması ile ses getiriyor.
HERKESİN FAVORİSİ OLDU
Sürükleyici hikayesiyle dört sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen atv'nin sevilen dizisi, "Open Beyond" isimli kanalda yayınlanan Yunanca uyarlaması 'Erotas Fugas' (Kaçak Aşk) adıyla ülkesinde reyting rekorları kırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yunanistan uyarlaması 'Erotas Fugas' (Kaçak Aşk), kanalın yüzde 5 olan ortalama izlenme oranlarını tüm izleyicilerde yüzde 14, genç izleyici kitlesinde ise yüzde 10'a yükseltti.
- Saklambaç
- 31.03.2023 Gazete
‘Bir Zamanlar Çukurova’, Komşu’yu da fethetti!
Yayınlandığı 60 ülkede izlenme rekorları kıran atv’nin efsane dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’, Komşu’yu da fethetti. Dizinin Yunanca uyarlaması, reytinglerin zirvesine çıktı
Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', Türkiye'nin ardından yayınlandığı ülkelerde de başarısını sürdürüyor. İspanya'dan sonra İtalya'da da zirveye oturan 'Bir Zamanlar Çukurova' şimdi de ilk uyarlaması ile ses getiriyor.
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