Ayşe Aslanpay ve Batuhan Karacakaya arasında sular durulmuyor!





İTİRAF VİDEOSU ÇIKTI

Gözlerin çevrildiği Batuhan Karacakaya'nın şiddeti yalanlaması üzerine ise Ayşe Aslanpay, genç oyuncunun 15 Şubat'ta çektiği ve şu ifadeleri kullandığı videosunu yayınladı: "Bugün 15 Şubat. Ben sevdiğim kadına, Ayşe'ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Bugünden itibaren Ayşe'nin benimle alakalı fiziksel hasar ile ilgili bir durumu olduğunda beni bu video ile yargılatabilir. Her yerde paylaşabilir. Kendimi savunacak tek bir kelimem dahi olmayacak size yemin ederim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Ayşe benim sevdiğim kadın."