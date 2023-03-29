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    Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman buzları eritti!

    Bir süre önce maddi anlaşmazlıklar sonucunda birbirleri hakkında sert ifadeler kullanan Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman, buzları eritti. İşte haberin detayları ve 29 Mart 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Buzlar eridi

    Önceki gün İstinye'de objektiflere takılan anne ile kız, neşeliydi. Bu arada mide küçültme ameliyatı sonrası zor günler geçiren Seren Serengil de iyice toparlamıştı... Anne ile kız, aralarındaki anlaşmazlıkları geride bıraktı.

    41 KERE MAŞALLAH
    Ekranların sevilen çifti Pelin Akil ve Anıl Altan, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Aşklarını ilk günkü gibi koruyan ünlü çift, alışveriş turu boyunca ellerini bir an olsun ayırmadı. Çifti görenler, "Maşallah" demekten kendilerini alamadı.

    BABA KUCAĞI
    Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün alışverişe çıktı. Kızı kucağındayken görüntülenen başarılı oyuncu, samimi tavırları ve spor tarzıyla dikkat çekti. Kızı Alara Düzyatan ile keyifli bir gün geçiren Düzyatan, alışveriş turu sonrasında yemek yiyerek gününü tamamladı. Engin Altan Düzyatan, çocuklarının yüzünü göstermeme kuralını bozmadı.

        YAKLAŞAN YANAR!
        Aslıhan Karalar, dün bir AVM'de görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştıran genç oyuncu, bu hafta yeni bir sinema filmine başlayacağını söyledi. "Keyifli ve heyecan verici bir aksiyon filmi" diyen Karalar, ekledi: "Dövüş ve silah eğitimleri alıyorum." Genç oyuncu, her zamanki gibi şık tarzıyla ilgi odağı oldu.

        DEV ADAMA MİNİ MOTOR
        Oyuncu Müge Boz ile mutlu bir evliliği olan basketbolcu Caner Erdeniz, önceki gün Etiler'deydi. Arkadaş grubuyla zaman geçiren Erdeniz, çıkış kapısında motoruna binip kaskını da takarak önlem almayı ihmal etmedi. 1,98'lik dev adamın kendisine göre hayli küçük motoruyla verdiği poz ise gülümsetti.Caner Erdeniz, İstanbul trafiğine motorla çözüm bulanlardan. (Aydın HAMZA)

        DEDESİ OYNADI!
        Sanatçı Cevher ve Resul Dindar, geçtiğimiz hafta yayınlanan "Erise Dağların Karı" isimli sürpriz düetleriyle dijital platformlarda ve radyolarda haftanın en çok dinlenenleri arasında yerini aldı. Beğenilen bu şarkıya geçtiğimiz günlerde klip çekildi. Klipte, depremde eşini kaybetmiş balıkçı rolünde oynayan yaşlı adamı ise Cevher'in dedesi oynadı. Klip, izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

            EFSANE İLGİ
            Türk Çağdaş Sanatı'nı uluslararası çapta temsil eden sanatçı Didem Yağcı, eserlerini dünyanın önde gelen koleksiyonerleriyle buluşturmaya devam ediyor. Türk sanatçı, son olarak Miami'de gerçekleşen ve dünya çağdaş sanatının en önemli sanat fuarı olarak kabul edilen Palm Beach Modern + Contemporary Fair'de sanat tutkunlarıyla buluştu. Steidel Galeri bünyesinde eserlerini sanatseverlerle buluşturan Didem Yağcı'nın eserlerinden bir tanesini Hollywood'un efsane aktörü Sylvester Stallone satın aldı. Dünyaca ünlü aktör, geniş sanat eseri koleksiyonuna Didem Yağcı'nın bir eserini de ekledi.

            Didem Yağcı, başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor.
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            Emlak Konut
            Haberler Saklambaç Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman buzları eritti!
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