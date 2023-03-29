Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman buzları eritti!

Önceki gün İstinye'de objektiflere takılan anne ile kız, neşeliydi. Bu arada mide küçültme ameliyatı sonrası zor günler geçiren Seren Serengil de iyice toparlamıştı... Anne ile kız, aralarındaki anlaşmazlıkları geride bıraktı.
41 KERE MAŞALLAH
Ekranların sevilen çifti Pelin Akil ve Anıl Altan, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Aşklarını ilk günkü gibi koruyan ünlü çift, alışveriş turu boyunca ellerini bir an olsun ayırmadı. Çifti görenler, "Maşallah" demekten kendilerini alamadı.
BABA KUCAĞI
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün alışverişe çıktı. Kızı kucağındayken görüntülenen başarılı oyuncu, samimi tavırları ve spor tarzıyla dikkat çekti. Kızı Alara Düzyatan ile keyifli bir gün geçiren Düzyatan, alışveriş turu sonrasında yemek yiyerek gününü tamamladı. Engin Altan Düzyatan, çocuklarının yüzünü göstermeme kuralını bozmadı.