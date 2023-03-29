Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman buzları eritti!

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Aslıhan Karalar, dün bir AVM'de görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştıran genç oyuncu, bu hafta yeni bir sinema filmine başlayacağını söyledi. "Keyifli ve heyecan verici bir aksiyon filmi" diyen Karalar, ekledi: "Dövüş ve silah eğitimleri alıyorum." Genç oyuncu, her zamanki gibi şık tarzıyla ilgi odağı oldu.