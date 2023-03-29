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    Hande Ataizi deprem ve sel felaketi hakkında konuştu!

    Hande Ataizi, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda annesini ziyarete giderken objektiflere yansıdı. Annesinin Kalamış'tan Nişantaşı'na taşındığını söyleyen Ataizi, "Şimdi komşu olduk. Ben de muhabbete geldim" dedi.

    AYDIN HAMZA
    Evi sağlam çıktı!

    Son dönemde dünyanın dengesinin değiştiğini söyleyen ve buna ülkemizde yaşanan felaketleri örnek olarak gösteren Ataizi, "Sadece deprem değil, bir de sel felaketi vurdu. Herkesin psikolojisi ne kadar iyiyse benimki de o kadar iyi" diye konuştu.

    "KONTROL ETTİRDİK"
    Ünlü oyuncu, olası bir İstanbul depremi için oturduğu binanın sağlam olup olmadığını kontrol ettirdiklerini anlatıp şöyle devam etti:

    "Tabii insan ister istemez tedirgin oluyor. Neyse Allah'tan bir şey çıkmadı. Annemin oturduğu apartman dairesi de sağlam çıktı. O anlamda içim rahat."

    Ataizi, sinema filmi olan "Aşk-ı Memnu"da Firdevs karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.

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    Emlak Konut
    Haberler Saklambaç Hande Ataizi deprem ve sel felaketi hakkında konuştu!
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