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    Burcu Esmersoy iyiliğe sarıldı! Depremzedeler için harekete geçti! "Artık onlar da benim ailem"

    Asrın felaketi sonrası ağır bir depresyon geçiren Burcu Esmersoy, iyiliğe sarıldı... Güzel sunucu, Hataylı bir aileye kol kanat gerip onları Ankara’da dayalı döşeli yeni evlerine kavuşturdu.

    İyilik terapisi

    Asrın felaketi sonrasında depresyona giren Burcu Esmersoy, doktorunun tavsiyesiyle sosyal medyaya bir süreliğine ara vermişti. Bu zor günlerde iyiliğe sarılan Burcu Esmersoy, deprem bölgesine maddi yardımlarda bulundu.

    Bölgeye yiyecek gönderen bir şirketin mutfağına da girip elleriyle yemekler pişirdi. Ünlü sunucunun iyiliği bunlarla sınırlı kalmadı.

    Büyük felaketi Hatay'da yaşadıktan sonra Ankara'daki bir otele yerleştirilen bir ailenin 15 Şubat itibariyle otelden çıkartılacaklarının haberini aldı. Hemen bu aile için seferber olan Burcu Esmersoy, onlar için Ankara'da bir ev kiraladı, dayayıp döşedi.

        HAFTALAR SONRA İLK PAYLAŞIM
        Ailenin bir çocuğunun okula yerleşip diğerinin ise online eğitime devam ettiğini söyleyen Burcu Esmersoy, önceki akşam Hataylı aileyle yeni evlerindeki ilk akşamlarında buluştu.

        Haftalar sonra Instagram'a bu yemekte çekilmiş bir fotoğrafla dönen Burcu Esmersoy, "Onlar yeni evlerinde huzurla ilk uykularını uyumadan benim için hayat çok paylaşılacak bir gerçeklikte olmayacaktı" dedi ve ekledi:

        "Ankara artık onların yeni memleketi oldu. Bu akşam dualarınızda onlar da olsun isterim. Yeni evlerinde güzel bir akşamla yeniden başlıyor hayat. Artık onlar da benim ailem."

            Burcu Esmersoy, aileyle evlerindeki ilk akşamlarında kurulan sıcacık bir sofraya oturdu.

            Annesi ve babası yüzünden kalbinde derin yaralar olan 46 yaşındaki sunucu, Hataylı depremzedeler için "Artık onlar benim de ailem" diyor.
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            Emlak Konut
            Haberler Saklambaç Burcu Esmersoy iyiliğe sarıldı! Depremzedeler için harekete geçti! "Artık onlar da benim ailem"
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