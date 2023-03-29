Burcu Esmersoy iyiliğe sarıldı! Depremzedeler için harekete geçti! "Artık onlar da benim ailem"

Asrın felaketi sonrasında depresyona giren Burcu Esmersoy, doktorunun tavsiyesiyle sosyal medyaya bir süreliğine ara vermişti. Bu zor günlerde iyiliğe sarılan Burcu Esmersoy, deprem bölgesine maddi yardımlarda bulundu.
Bölgeye yiyecek gönderen bir şirketin mutfağına da girip elleriyle yemekler pişirdi. Ünlü sunucunun iyiliği bunlarla sınırlı kalmadı.
Büyük felaketi Hatay'da yaşadıktan sonra Ankara'daki bir otele yerleştirilen bir ailenin 15 Şubat itibariyle otelden çıkartılacaklarının haberini aldı. Hemen bu aile için seferber olan Burcu Esmersoy, onlar için Ankara'da bir ev kiraladı, dayayıp döşedi.