Burcu Esmersoy iyiliğe sarıldı! Depremzedeler için harekete geçti! "Artık onlar da benim ailem"

Büyük felaketi Hatay'da yaşadıktan sonra Ankara'daki bir otele yerleştirilen bir ailenin 15 Şubat itibariyle otelden çıkartılacaklarının haberini aldı. Hemen bu aile için seferber olan Burcu Esmersoy, onlar için Ankara'da bir ev kiraladı, dayayıp döşedi.