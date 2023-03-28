Buğrahan Tuncer’in Eda Ece'ye yaptığı evlilik teklifi tartışma konusu oldu

Ünlü oyuncu Eda Ece, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı almıştı. 20 Haziran'da İstanbul'daki lüks bir otelde hayatlarını birleştirecek olan çiftten Ece, sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığını duyurdu. Düğünle ilgili tüm detayları neredeyse halleden güzel oyuncunun teklifi ise daha önceki akşam alması, günde oldu. Bu arada eda Ece, Tuncer ile yayınladığı fotoğrafa; kalp nazar boncuğu ve sonsuzluk işareti koydu.
KAMPA GİRDİ
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Büşra Pekin, formunu koruma konusunda iddialı... Geçtiğimiz günlerde Avusturya'daki bir detoks merkezine giden oyuncu, Bodrum'da yoga kampına gitti. Şimdilerde yaşam koçu Sonay Ölçülüler'le Bodrum'da olan güzel oyuncu, yaza forma girme konusunda iddialı.
DUBAİ YOLCUSU
Bu yıl 9'cusu düzenlenen İzmir Fashion Week'te, 3 günde 30'un üzerinde kıyafet giyerek rekor kıran Simge Ünal, Dubai yolcusu... Moda haftasında yurt dışından gelen katılımcıların da dikkatini çeken ünlü model, Dubai'de şube açacak olan bir moda markasının yüzü olacak.