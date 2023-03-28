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    Buğrahan Tuncer’in Eda Ece'ye yaptığı evlilik teklifi tartışma konusu oldu

    Eda Ece ile 20 Haziran’da evleneceği netleşen Buğrahan Tuncer’in evlilik teklifini daha yeni yapması gündem oldu. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Bir değişik g’Ece’

    Ünlü oyuncu Eda Ece, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı almıştı. 20 Haziran'da İstanbul'daki lüks bir otelde hayatlarını birleştirecek olan çiftten Ece, sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığını duyurdu. Düğünle ilgili tüm detayları neredeyse halleden güzel oyuncunun teklifi ise daha önceki akşam alması, günde oldu. Bu arada eda Ece, Tuncer ile yayınladığı fotoğrafa; kalp nazar boncuğu ve sonsuzluk işareti koydu.



    KAMPA GİRDİ
    Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Büşra Pekin, formunu koruma konusunda iddialı... Geçtiğimiz günlerde Avusturya'daki bir detoks merkezine giden oyuncu, Bodrum'da yoga kampına gitti. Şimdilerde yaşam koçu Sonay Ölçülüler'le Bodrum'da olan güzel oyuncu, yaza forma girme konusunda iddialı.



    DUBAİ YOLCUSU
    Bu yıl 9'cusu düzenlenen İzmir Fashion Week'te, 3 günde 30'un üzerinde kıyafet giyerek rekor kıran Simge Ünal, Dubai yolcusu... Moda haftasında yurt dışından gelen katılımcıların da dikkatini çeken ünlü model, Dubai'de şube açacak olan bir moda markasının yüzü olacak.



        HER HALİYLE MUTLU
        Teoman, geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülendi. Bir kafede oturup yemek yiyen şarkıcı, gazetecilerin isteği üzerine objektiflere poz verdi. Konser hazırlığında olduğunu söyleyen Teoman, "Ufak ufak konserler yapıyoruz. Benim emeklilik işi devam ediyor. Ben böyle çok mutluyum. Boş zamanlarımı da buralarda gezerek geçiriyorum" diye konuştu. Aydın HAMZA



        HAZIRLIKLAR BAŞLADI
        Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarının yanından geldiğini söyleyen Kıratlı, "Bir proje hazırlığındayım. Ufak ufak onun çalışmalarını yapıyorum" dedi. Kıratlı, daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ



        EZBER BOZAN YARIŞMA
        20 yıldır gerçekleşen Türkiye'nin ilk ve tek büyük beden manken yarışması "XL Model" için başvurular başladı. "Tüm kadınlar 36 beden olmak zorunda değil" diyerek ezberleri bozan XL Model yarışması, 2023 büyük finali için yeni modellerini arıyor. Banu Noyan organizasyonuyla yapılacak olan yarışmada 17-27 yaş aralığında 40-46 beden yarışmacılar podyumda boy gösterecek.



            İLAÇ GİBİ ŞARKI
            Şimal, yeni teklisi 'Sen Ya da Ben'i beğeniye sundu. Güzel şarkıcı, sözlerini yaklaşık iki yıl önce meme kanseri ile mücadele ettiği günlerinde yazdığı şarkısı için şöyle dedi: "Tedavim devam ederken karaladığım satırlar bunlar, benim için çok kıymetli. Bana ilaç gibi gelmişti, şimdi de sizlere emanet." Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, başarılı geçen bir tedavi sürecinin ardından da sağlığına kavuşmuştu.



            ANA-KIZ GÜNÜ
            İkinci kez barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kızı Melisa ile İstanbul'daki bir AVM'de görüntülendi. Gazetecilerin görüntü isteğini geri çevirmeyen Subaşı, "Bugün Melisa'nın günü, onunla birlikte eğlenmeye geldik" diyerek gazetecilere teşekkür etti.



            AĞLAYARAK SÖYLEDİ
            Geçtiğimiz hafta "Mamoş" türküsünü kayda alan Betül Demir, kayıtlar esnasında duygu dolu anlar yaşadı. Türküyü okurken ilk kez çok zorlandığını dile getiren ünlü sanatçı, "En az 10 kez gözyaşlarıma hakim olamayarak kaydı yarıda kestim" dedi ve ekledi: "Yakında tüm dijital müzik platformlarında görücüye çıkacak eserden elde edilecek tüm gelirler depremzedelere bağışlanacak."



                MEYDAN ONA KALDI!
                İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Amerika'ya tatile gitti. New York'tan renkli paylaşımlar yapan Dilan Çıtak, doyasıya eğlendi. Times meydanında pozlar veren ünlü şarkıcı takipçilerinden de tam not aldı.



                AŞK YENİDEN!
                Miray Daner ve Oğulcan Engin'in ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Daner, 2 yıl önce görüştüğü bir iş insanıyla tekrar mesajlaşmıştı. Sevgilisi Oğulcan Engin de bunu yakalayınca, çift ayrılmıştı. Ancak zamanla kalpler yumuşadı. İlişkilerine ikinci kez şans veren ikiliden, romantik bir paylaşım geldi. Miray Daner'in kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.



                İLAYDA FORMÜLÜ
                ATV'nin beğenilen dizisi "Ateş Kuşları"nın başrolündeki isimlerinden İlayda Alişan, yaklaşan yaz öncesinde kendisini bakıma aldı. Son haftalarda çekimlerden bulduğu fırsatlarda pilates ve sıkı antrenman yapan güzel oyuncu, beslenme düzenini de değiştirdi. 'Aralıklı oruç' yöntemiyle öğün aralarını uzatan 27 yaşındaki oyuncu, önceki gün de geç saatlerde yaptığı kahvaltısını paylaştı. Yeşilliklerle yapılan omletin yanında avokado tükettiği gözlenen İlayda Alişan, sağlıklı bir şekilde zayıflamayı amaçlıyor.



                    ORTAYA ÇIKTI
                    Özel hayatıyla sıkça merak edilen Kerem Bürsin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Gözlüklü imajıyla kamera karşısına geçen oyuncu, çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyada çok sık aktif olmayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Bürsin'i görenler yeni tarzını oldukça beğendi.



                    DERUN FİLM
                    Hatice Aslan, Furkan Andıç ve Güven Kıraç gibi isimlerin rol aldığı ''Derun" filminin çekimlerine Trabzon'da başlandı. Mevlana Celaleddin Rumi'nin unutulmaz eseri Mesnevi'nin 'padişah-cariye' kıssasından esinlenilen filmde; kendini insandan soyutlayıp Karadeniz'de tek başına yaşayan Marife'yi Hatice Aslan canlandırıyor. Marife'nin gençliğindeki büyük aşkı "İlyas" ve yıllar sonra Trabzon'a köye gelmek durumunda kalan "Ateş" karakterlerine ise Furkan Andıç hayat veriyor.



                    GELECEĞİMİZ YIKILMASIN
                    Asrın felaketi sonrasında sadece Türkiye değil Belçika ve Hollanda'da da bağış kampanyalarına katılan Hadise, depremzedeler için bir kez daha kolları sıvadı. Pop müziğin başarılı ismi, Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" kampanyasına destek için 5 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek.



                        DURMAK YOK
                        Barış Hayta, uzun bir aradan sonra oyunculuğa geri döndü. Hayta, aynı zamanda yeni çıkardığı şarkıyı da müzikseverlerin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı, sözleri ve bestesi Sümer Ezgü'ye ait "Sevdan" adlı yeni şarkısıyla da oldukça iddia olduğunu gösterdi.



                        DÜĞÜN TELAŞI
                        ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek... Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir. Cezayir'in bu düğün sırasında Leyla'ya yapmayı planladığı bir sürpriz vardır. Cezayir'in Leyla'ya yapacağı bu sürprize Firuze'de şahit olur. Bu arada Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar.

                        EN EĞLENCELİ ALBÜM
                        Eğlenceli müzikleriyle büyük ilgi gören 'Kutsal Damacana 4'ün 20 parçadan oluşan albümü dinleyicilerin beğenisine sunulacak. İmparator İbrahim Tatlıses'in "Gelmesin", popun kraliçesi Hande Yener'in "Benden Bir Tane Daha Yok" şarkılarının dışında enstrümantal parçalarında yer aldığı albüm meraklılarını bekliyor.

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                        Deprem Bilim Kurulu ile yeni yol haritası
                        Haberler Saklambaç Buğrahan Tuncer’in Eda Ece'ye yaptığı evlilik teklifi tartışma konusu oldu
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