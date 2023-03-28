Buğrahan Tuncer’in Eda Ece'ye yaptığı evlilik teklifi tartışma konusu oldu





İLAÇ GİBİ ŞARKI

Şimal, yeni teklisi 'Sen Ya da Ben'i beğeniye sundu. Güzel şarkıcı, sözlerini yaklaşık iki yıl önce meme kanseri ile mücadele ettiği günlerinde yazdığı şarkısı için şöyle dedi: "Tedavim devam ederken karaladığım satırlar bunlar, benim için çok kıymetli. Bana ilaç gibi gelmişti, şimdi de sizlere emanet." Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, başarılı geçen bir tedavi sürecinin ardından da sağlığına kavuşmuştu.