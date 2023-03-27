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    Deprem felaketi sonrası psikolojisi bozulan Almeda Abazi eşi Tolgahan Salışman’la ilk kez dışarı çıktı

    Deprem felaketi sonrası psikolojisi bozulan Almeda Abazi, 6 Şubat’tan beri ilk kez önceki akşam eşi Tolgahan Salışman’la dışarıya çıktı. “İlaç alıp evden ayrılabildim” diyen iki çocuk annesi Abazi, şimdiden depreme dayanıklı okullar araştırdığını söyledi.

    Doğan Savaş
    Takvim
    Ana yüreği

    Asrın felaketi sonrasında ellerini taşın altına koyan ünlü çiftlerin başında gelen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Acının yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana ilk kez gazeteciler tarafından görüntülenen iki çocuk annesi Abazi, açıklamalarıyla "Ana yüreği" dedirtti...



    "Hepimiz kötü şeyler atlattık, hatta atlatmadık. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz Tolga ile" diyen Almeda Abazi, hislerini şöyle anlattı: "Ben ilk defa bugün çıktım dışarı, biraz ısrar ettiler kayınvalidem geldiği için. Sakinleştirici alıp çıktım. Bir de anne olduğum için ilk düşündüğüm şey oradaki çocuklar oldu. Şimdi de çocuklarımın yanından bir an ayrılmıyorum."



    BÖLGEYE GİDİYOR
    Kızı ve oğlu için şimdiden depreme dayanıklı okullar araştırdığını söyleyen Abazi, sürekli de eşini arayıp "Hadi gel eve" dediğini itiraf etti.
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