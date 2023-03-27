Bebek’teki bir vale çadırında görüntülenen Nesrin Cavadzade’nin aklına depremzedeler geldi

Ekranların güzel ismi Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'teki vale ödeme noktasına kurulan çadırın içerisinde aracını beklerken görüntülendi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası çadır içerisinde olduğu hatırlatılan oyuncu," Allah kimseyi çadırla sınamasın" diye konuştu.
PLANDA ANTAKYA VAR
Yakında Antakya'ya gitmeyi planladığını söyleyen Nesrin Cavadzade, asrın felaketinin de kendisini derinden sarstığını söyledi. Üç ay arayla iki kedisini de kaybettiğini söyleyen güzel oyuncu, ekledi: "Artık çok cesaretim yok hayvan bakmaya." (Aydın HAMZA)
40'I ÇIKTI SETE KOŞTU
Meslektaşı Ali Atay ile olan evliliğinden ikinci kez çocuk sahibi olan Hazal Kaya, 40 gün önce kızını kucağına almıştı. Bebeğine Süreyya adını veren güzel oyuncu, "Çocuk da yaparım kariyer de" dedi. Dün soluğu reklam yüzü olduğu bir marka için sette alan Hazal Kaya, özel isteklerde bulundu.
BİR DİZİ ÖNLEM ALDI
Minik Süreyya için hijyenin üst düzeyde tutulduğu bir karavan talep eden Hazal Kaya, çekim saatlerini de minik bebeğinin uyku saatine göre düzenlettirdi. 32 yaşındaki oyuncu, emzirdiği için de sete buna uygun yemekler getirtti.