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    Bebek’teki bir vale çadırında görüntülenen Nesrin Cavadzade’nin aklına depremzedeler geldi

    Önceki gün Bebek’teki bir vale çadırında görüntülenen Nesrin Cavadzade’nin aklına depremzedeler geldi. Güzel oyuncu, “Allah kimseyi çadırla sınamasın” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    ‘Çadırla sınanmayalım’

    Ekranların güzel ismi Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'teki vale ödeme noktasına kurulan çadırın içerisinde aracını beklerken görüntülendi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası çadır içerisinde olduğu hatırlatılan oyuncu," Allah kimseyi çadırla sınamasın" diye konuştu.



    PLANDA ANTAKYA VAR
    Yakında Antakya'ya gitmeyi planladığını söyleyen Nesrin Cavadzade, asrın felaketinin de kendisini derinden sarstığını söyledi. Üç ay arayla iki kedisini de kaybettiğini söyleyen güzel oyuncu, ekledi: "Artık çok cesaretim yok hayvan bakmaya." (Aydın HAMZA)



    40'I ÇIKTI SETE KOŞTU
    Meslektaşı Ali Atay ile olan evliliğinden ikinci kez çocuk sahibi olan Hazal Kaya, 40 gün önce kızını kucağına almıştı. Bebeğine Süreyya adını veren güzel oyuncu, "Çocuk da yaparım kariyer de" dedi. Dün soluğu reklam yüzü olduğu bir marka için sette alan Hazal Kaya, özel isteklerde bulundu.

    BİR DİZİ ÖNLEM ALDI
    Minik Süreyya için hijyenin üst düzeyde tutulduğu bir karavan talep eden Hazal Kaya, çekim saatlerini de minik bebeğinin uyku saatine göre düzenlettirdi. 32 yaşındaki oyuncu, emzirdiği için de sete buna uygun yemekler getirtti.



        FUNDA KOROSU
        Pop müziğin güçlü sesi Funda Arar, geçtiğimiz akşam Bursa'da "Birlikte Söyleyelim mi?" konserler serisi kapsamında sevenleriyle buluştu. Tüm gelirinin deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yardım olarak aktarılacağı konserde Arar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.



        FOTO-SERVET
        Son dönemin en gözde isimlerinden Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda 5.5 milyon TL'lik bir reklam anlaşması imzalamıştı. Bir şampuan markasının yüzü olan güzel oyuncunun reklam filminden ilk karesi de basınla paylaşıldı. Dilan Çiçek Deniz'in aynı zamanda yakın dostu olan Kubilay Aka'nın da aynı markayla el sıkıştığı ortaya çıktı. Aka'nın ise reklamdan 2 milyon TL aldığı iddia edildi.



        DOĞALLIK FASLI
        Kendisi gibi oyuncu Burak Çelik'le evliliğe doğru giden bir aşk yaşayan Aslı Turanlı, özgüvenini sergiledi. Ünlü oyuncu, önceki gün filtresiz ve hafif makyajlı halini paylaştı.



            ÇİÇEK GİBİ AŞK
            Geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşayan Onur Tuna ile kendisi gibi oyuncu Yasemin Yazıcı, önceki gün aşka geldi. Sosyal medyadan romantik pozlarını paylaşan ikili, mutluluklarıyla "Maşallah" dedirtti. Doğayla baş başa bir gün geçiren ikiliden Yazıcı'nın elindeki çiçekler ise "Çiçek gibi aşk" yorumu yaptırdı.



            VİTAMİN DEPOLADI
            Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, her gün bir avuç dolusu vitamin takviyesi almayı sürdürüyor. Henüz 23 yaşında olan ünlü model, dün de çinko ve C vitamini başta olmak üzere dört ayrı vitamin hapı içti. Bununla da yetinmeyen Şevval Şahin; kereviz, maydanoz, salatalık ve zencefilden oluşan detoks suyunu da içti.



            'KIZIMA SORUN'
            Son dönemin gözde isimlerinden Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de alışveriş turundaydı. Tarzı ve fit görüntüsüyle her zamanki gibi dikkatleri üzerine çeken Samyeli'ye kızı Deren Talu ile uzun süredir aşk yaşadığı Baran Tınaz'ın ayrılığı soruldu. Defna Samyeli, sorular karşısında "Kızımı görünce kendisine sorarsınız" demekle yetindi. Doğan SAVAŞ



                MORALSİZ HİLAL
                Oyuncu Hilal Altınbilek ve sevgilisi Mehmet Can Uzun, önceki gece Arnavutköy'de trafikte seyir halinde görüntülendi. "Arkadaşımızın evine oturmaya gittik. Eve gidiyoruz şimdi" demekle yetinen güzel oyuncu, gazetecilerin diğer sorularına yanıt vermedi. Hilal Altınbilek'in moralsiz halleri de objektife böyle yansıdı. Doğan SAVAŞ



                ABD HAVASI
                Uzun süredir eşi Buğra Toplusoy ve kızıyla ABD'de yaşayan Ceyda Ateş'ten yeni paylaşım geldi. Şu günlerde hava sıcaklığının yaklaşık 25 derece olduğu Palm Beach'ten bu karesini paylaşan güzel oyuncu, tarzı ve renkli pozuyla beğeni topladı.



                YERLİ ICARDI
                Oyuncu Onur Büyüktopçu, önceki gün Nişantaşı'nde objektiflere takıldı. Yeni filmi için saçlarını sarıya boyatan ve sürekli birilerine benzetilen oyuncu, "Galatasaraylı Mauro Icardi'ye benzetildim. Kim ne espri yapıyorsa yapsın, hiç takılmam" dedi.



                    İSTANBUL'A VEDA
                    Ünlü müzisyen Tan Taşçı, önceki gece Asmalımescit'te objektiflere takıldı. Yeniden Bodrum'a döneceğini söyleyen başarılı sanatçı, yeni şarkılarıyla ilgili de şöyle dedi: "Bu yaz duygusal şarkılarla geçecek. Kötü günler geçirdik, moraller bozuk ama inşallah toparlayacağımıza inanıyorum."
                    Doğan SAVAŞ



                    BU TARZ NESLİHAN
                    Ekranların güzel oyuncusu Neslihan Atagül, önceki gün bir AVM'deydi. Yakın bir arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, her zaman olduğu gibi tarzıyla dikkat çekti. Atıf Yılmaz'ın kült filmi "Ahhh Belinda"nın günümüz versiyonu için kamera karşısına geçen Neslihan Atagül, filmin 7 Nisan'da izleyicisiyle buluşacağını açıkladı.

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                    İftar programında yer arayan yaşlı amcayı kovdular
                    Haberler Saklambaç Bebek’teki bir vale çadırında görüntülenen Nesrin Cavadzade’nin aklına depremzedeler geldi
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