Bebek’teki bir vale çadırında görüntülenen Nesrin Cavadzade’nin aklına depremzedeler geldi





40'I ÇIKTI SETE KOŞTU

Meslektaşı Ali Atay ile olan evliliğinden ikinci kez çocuk sahibi olan Hazal Kaya, 40 gün önce kızını kucağına almıştı. Bebeğine Süreyya adını veren güzel oyuncu, "Çocuk da yaparım kariyer de" dedi. Dün soluğu reklam yüzü olduğu bir marka için sette alan Hazal Kaya, özel isteklerde bulundu.

BİR DİZİ ÖNLEM ALDI

Minik Süreyya için hijyenin üst düzeyde tutulduğu bir karavan talep eden Hazal Kaya, çekim saatlerini de minik bebeğinin uyku saatine göre düzenlettirdi. 32 yaşındaki oyuncu, emzirdiği için de sete buna uygun yemekler getirtti.