Burcu Binici eşi Tankurt Manas’tan tek celsede boşandı





GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Aslı Tandoğan, önceki gün Etiler'deydi. Tandoğan, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattığı esnada göz yaşlarına hakim olamayarak ağladı. Ünlü oyuncu, "Hem moral hem de ihtiyaçları karşılamak üzere bölgeye gittik. Orada bir nikaha da şahitlik ettim. O insanların morale ve tebessüme o kadar ihtiyaçları var ki, bunun için çok uğraşmalıyız" dedi.