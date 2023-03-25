Burcu Binici eşi Tankurt Manas’tan tek celsede boşandı

Burcu Binici eylül ayında nikah masasına oturduğu rap şarkıcısı Tankurt Manas'la yollarını ayırdı. Ünlü oyuncunun kısa süren evliliğine ihanetin gölgesi düşmüş, Tankurt Manas ise ihanet iddiasını yalanlamıştı. Burcu Binici, eşiyle anlaşma sürecini tamamlayıp geçtiğimiz gün Kartal Adliyesi'nde soluğu aldı. Anlaşmalı boşanma davasında hazır bulunan ikili tek celsede yollarını ayırdı.
YİNE AYRILDILAR!
3 yılı aşkın süredir aşk yaşayan güzel sunucu ve dj Sabancı, birçok kez ayrılıp, barışmıştı. Son ayrıldıklarında "Tekrar barışmayız" diyen Korkmaz, Sabancı'yla ilişkilerine bir şans daha vermişti. Sevgilisine hediyeler alan ve yurtdışı tatiline çıkaran Faruk Sabancı, aşk hayatında güzel günler yaşıyordu. Ancak ikili yeniden fikir ayrılığına düştü. Son dönemlerde evliliğe doğru gitmesi beklenen ilişki yine bitti! İkili sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarak ilişkilerini sonlandırdı!
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Aslı Tandoğan, önceki gün Etiler'deydi. Tandoğan, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattığı esnada göz yaşlarına hakim olamayarak ağladı. Ünlü oyuncu, "Hem moral hem de ihtiyaçları karşılamak üzere bölgeye gittik. Orada bir nikaha da şahitlik ettim. O insanların morale ve tebessüme o kadar ihtiyaçları var ki, bunun için çok uğraşmalıyız" dedi.