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    Burcu Binici eşi Tankurt Manas’tan tek celsede boşandı

    İhanete uğradığı iddia edilen Burcu Binici, eşi Tankurt Manas’tan tek celsede boşandı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Boşandılar

    Burcu Binici eylül ayında nikah masasına oturduğu rap şarkıcısı Tankurt Manas'la yollarını ayırdı. Ünlü oyuncunun kısa süren evliliğine ihanetin gölgesi düşmüş, Tankurt Manas ise ihanet iddiasını yalanlamıştı. Burcu Binici, eşiyle anlaşma sürecini tamamlayıp geçtiğimiz gün Kartal Adliyesi'nde soluğu aldı. Anlaşmalı boşanma davasında hazır bulunan ikili tek celsede yollarını ayırdı.



    YİNE AYRILDILAR!
    3     yılı aşkın süredir aşk yaşayan güzel sunucu ve dj Sabancı, birçok kez ayrılıp, barışmıştı. Son ayrıldıklarında "Tekrar barışmayız" diyen Korkmaz, Sabancı'yla ilişkilerine bir şans daha vermişti. Sevgilisine hediyeler alan ve yurtdışı tatiline çıkaran Faruk Sabancı, aşk hayatında güzel günler yaşıyordu. Ancak ikili yeniden fikir ayrılığına düştü. Son dönemlerde evliliğe doğru gitmesi beklenen ilişki yine bitti! İkili sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarak ilişkilerini sonlandırdı!



    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
    Aslı Tandoğan, önceki gün Etiler'deydi. Tandoğan, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattığı esnada göz yaşlarına hakim olamayarak ağladı. Ünlü oyuncu, "Hem moral hem de ihtiyaçları karşılamak üzere bölgeye gittik. Orada bir nikaha da şahitlik ettim. O insanların morale ve tebessüme o kadar ihtiyaçları var ki, bunun için çok uğraşmalıyız" dedi.



        KÜPLERE BİNDİ!
        Murat Dalkılıç önceki gün bir sinema filminin özel gösterimine katıldı. Muhabirlerin, "Eski eşiniz Merve Boluğur ve eski sevgiliniz Hande Erçel sizden sonra Hakan Sabancı ile bir ilişki yaşadı. Bununla ilgili neler söylemek ister siniz?" sorusuna, Dalkılıç sinirlenerek "Hep böyle yapıyorsunuz. Bu yüzden konuşmak istemiyorum. Rahatsız etmeyin insanları" dedi.



        DOĞAL GÜZEL
        Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslı Enver, sosyal medyadan son halini paylaştı. Çok sayıda Instagram kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce beğeni aldı. Enver'e "Çok güzel bir kızın olacak" yorumları yapıldı.



        CEVAPSIZ SORULAR
        Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Songül Öden, önceki akşam Etiler'de alışveriş mağazalarını dolaşırken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan oyuncu, ''Arkadaşlar ben dışarıda konuşmuyorum'' diyerek hızlı adımlarla AVM'den ayrıldı.



            EVLİLİK YAKIN!
            Tuğçe Tayfur, önceki gece sevgilisi Burak Kalfa ile birlikte Ortaköy'de sahura davetliydi. Geçtiğimiz günlerde tesettüre girdiği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Tayfur, "Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan çift, evlilik süreci hakkında ise, "Önümüzdeki yazı atlattıktan sonra kış aylarına doğru bir evlilik düşünüyoruz" diyerek evlerinin yolunu tuttu. Doğan SAVAŞ



            HAYALİ GERÇEK OLDU
            Serdar Ortaç, önceki akşam yıllar önce çıkarttığı "Bilsem Ki" şarkısını tekrardan okumak isteyen Mehmet Çevik ile birlikte Beykoz'daydı. Klip çekimi için gazeteciler ile bir araya gelen Ortaç ve Çevik, "Hep konuşuyorduk, "Bilsem Ki" şarkısı için... Klipte kostümleri beyaz seçtik. Bu da Selim Akar'ın fikriydi" dedi.



            HASRET GİDERDİLER
            Oğulcan Engin yakın arkadaşı Mustafa Aksakallı ile birlikte önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Öğlen saatlerinde AVM'ye gelen ikili, ilk olarak kısa bir alışveriş turu yaptı. Sonrasında meydan katında bulunan bir restorana oturan iki arkadaş, burada uzun süre sohbet edip hasret giderdi.



                ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ
                ATV'nin ekranlara gelen Aldatmak, geçtiğimiz akşam yirmi üçüncü bölümüyle yine çok beğenildi. Gözaltında bulunan Sezai, telefon hakkını kullanmak istediğinde kendisine verilen telefonun onun olmadığını söyledi. Ancak emniyetteki polisler Sezai'nin söylediklerine inanmayınca Sezai kimseye haber veremedi. Babasının yaptıklarına dur demek isteyen Ozan'ın başvurduğu yol ise herkesin yüreğini ağzına getirdi. Tarık'ı kızı Öykü'yle tehdit eden Ozan'ın tehlikeli planı Tarık'ın hayatını sonlandıracak mı?



                YENİ STİL KAÇIŞ
                Keremcem, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Sarışın bir kadın ile alışveriş merkezini gezen Keremcem, flaşların patlaması ile yanındaki arkadaşından uzaklaştı. Kadın arkadaşı basın mensupları fotoğraf almasın diye yüzünü saklarken, Keremcem ise "Arkadaşlar kendisi benim stilistim olur. Öyle alışveriş yapmaya geldik" dedi. İkili ardından alışveriş merkezinde gezmeye devam etti. Doğan SAVAŞ



                KÖPEĞİ DE HAVALI
                Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şarkıcı, geçtiğimiz yıl ölen köpeğinin yerine aldığı, Moi adını verdiği Pomeranian Boo cinsi köpeğiyle poz verdi. Taraku, Rusya'dan uçakla getirdiği köpeğine dünyaca ünlü bir markaya ait köpek kıyafeti giydirmesi dikkat çekti.



                    ÇOCUKLAR İÇİN SAHNEYE
                    Ferhat Göçer, "Aldırma Gönül Müzikali" ile çok anlamlı bir projeye imza atarak, depremden etkilenen çocuklar için sahneye çıkıyor. 31 Mart'ta gerçekleşecek oyunun geliri, 11 ilde etkilenen depremzede çocuklar yararına UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ne aktarılacak.

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                    Haberler Saklambaç Burcu Binici eşi Tankurt Manas’tan tek celsede boşandı
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