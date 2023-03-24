Wesley Sneijder'den ayrılan Yolanthe Cabau'nun Hollywood hayalleri balon gibi söndü! Borç içinde yüzüyor





Eski eşinden olan oğluyla yaşadığı Los Angeles'taki evinin kirasını dahi aylardır ödemeyen Yolanthe Cabau, marketten restorana hatta evini temizlettiği şirkete dahi borçlu olduğu iddia edildi.





ENİŞTESİ ÖDEDİ

38 yaşındaki güzel, girdiği moda sektörünün yanı sıra Hollywood dünyasında da umduğu başarıyı yakalamayınca da parasız kaldı. Güzel oyuncunun binlerce dolara çıkan borçlarını ise Hollandalı bir milyarder olan eniştesi ödedi.

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