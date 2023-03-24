Mauro Icardi hakkında şoke eden taciz suçlaması! Savcılık harekete geçti! Fenomen Candela Lecce ve Wanda Nara...

Arjantili sosyal medya fenomeni Candela Lecce, İcardi'yi taciz ve psikolojik şiddet uygulamakla suçladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Icardi'nin, Lecce'ye sık sık mesaj attığı belirtildi.
Konuyla ilgili konuşan Candela Lecce, "Üzücü, çirkin bir durum yaşıyorum. Icardi bana mesaj atmayı ısrarla sürdürdü ancak benden olumsuz cevap alması hoşuna gitmedi. 'Şu an zor bir dönemdeyim' gibi şeyler söyledi. Icardi'den böyle milyonlarca mesaj geliyor, bana uyguladığı psikolojik şiddet" dedi.
WANDA NARA'YI ANLATMIŞ
Lecce ayrıca "Gerçek şu ki ben çok kötü zamanlar geçirdim ve tüm bunlar için psikolojik destek almak zorunda kaldım" itirafında bulundu. Sözlerini sürdüren Lecce, "Icardi bana sürekli kendini mağdur olarak gösterdi. Bana bazı şeyleri herkesin önünde konuşamadığını söyledi. Ayrıca bazı konuşmalarda bana Wanda Nara'dan bahsetti. Icardi'nin sadece hayatımdan çıkıp artık bana yazmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Ailesini görmek için Arjantin'de bulunan oyuncuyu savcılık ifade vermeye çağırdı.