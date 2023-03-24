Mauro Icardi hakkında şoke eden taciz suçlaması! Savcılık harekete geçti! Fenomen Candela Lecce ve Wanda Nara...





WANDA NARA'YI ANLATMIŞ

Lecce ayrıca "Gerçek şu ki ben çok kötü zamanlar geçirdim ve tüm bunlar için psikolojik destek almak zorunda kaldım" itirafında bulundu. Sözlerini sürdüren Lecce, "Icardi bana sürekli kendini mağdur olarak gösterdi. Bana bazı şeyleri herkesin önünde konuşamadığını söyledi. Ayrıca bazı konuşmalarda bana Wanda Nara'dan bahsetti. Icardi'nin sadece hayatımdan çıkıp artık bana yazmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Ailesini görmek için Arjantin'de bulunan oyuncuyu savcılık ifade vermeye çağırdı.

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