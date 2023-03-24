Gelenek bozulmadı! Kuruluş Osman zirvedeki yerini kaptırmadı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 119. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 119. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 7,77 reyting, 20,18 izlenme payı, AB kategorisinde 4,28 reyting, 12,09 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 6,48 reyting, 15,85 izlenme payı elde ederek, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu.
MOLA VERDİ
Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Pınar Deniz, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Şık giyimi ve çıkarmadığı güneş gözlükleriyle mağazalar arasında tur atan ünlü oyuncu, "Kısa bir mola için uğradım'' demekle yetindi.
BİR BAŞKADIR MEMLEKETİM
ATV'nin sevilen programı 'Mutfak Bahane'nin sunucusu Derya Taşbaşı, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. "Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" diyen başarılı sunucu, ekledi: "Bayramda Almanya'ya ailemin yanına gideceğim. Almanya'dan o kadar sipariş isteği var ki. İnanın dünyadaki hiçbir ürün Türk ürünlerinin tadını vermiyor."