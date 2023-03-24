Gelenek bozulmadı! Kuruluş Osman zirvedeki yerini kaptırmadı





SADE VE YALIN

Defne Samyeli, sözü ve müziği Sinan Akçıl'a, düzenlemesi Çağrı Telkıvıran'a ait "Kimse Sen Değil Ki" şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Samyeli, şarkısıyla ilgili şu sözleri söyledi: "Hepimizin hayatında derin izler bırakmış, artık hayatımızın bir parçası olmayan ama yeri de dolmayan insanlar vardır. Bu duyguları ziyaret eden herkesin kalbinde ve kulağında yeri olacağına inandığım şarkımın yolu açık olsun."