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    Gelenek bozulmadı! Kuruluş Osman zirvedeki yerini kaptırmadı

    Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 119. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Gelenek bozulmadı

    Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 119. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 119. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 7,77 reyting, 20,18 izlenme payı, AB kategorisinde 4,28 reyting, 12,09 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 6,48 reyting, 15,85 izlenme payı elde ederek, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu.



    MOLA VERDİ
    Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Pınar Deniz, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Şık giyimi ve çıkarmadığı güneş gözlükleriyle mağazalar arasında tur atan ünlü oyuncu, "Kısa bir mola için uğradım'' demekle yetindi.



    BİR BAŞKADIR MEMLEKETİM
    ATV'nin sevilen programı 'Mutfak Bahane'nin sunucusu Derya Taşbaşı, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. "Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" diyen başarılı sunucu, ekledi: "Bayramda Almanya'ya ailemin yanına gideceğim. Almanya'dan o kadar sipariş isteği var ki. İnanın dünyadaki hiçbir ürün Türk ürünlerinin tadını vermiyor."



        İMZA TAMAM
        ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Cüneyt Mete 4. sezon için yapım şirketi Ngm ile sözleşme tazeledi. Usta oyuncunun yeni sezon için alacağı ücret ise açıklanmadı. Şu an 3. sezonu yayınlanan dizi, yurtdışında da büyük ses getirmeye devam ediyor. 90 ülkeye satılan dizi tüm dünyada da reyting rekorları kırıyor.



        EŞİYLE ALIŞVERİŞTE
        Trabzonspor'un Başarılı futbolcusu Uğurcan Çakır, önceki gün eşi Kübra Çakır ile alışverişte görüntülendi. Ünlü futbolcu, etrafını kuşatan minik hayranlarının hepsiyle de tek tek fotoğraf çektirdi.



        SADE VE YALIN
        Defne Samyeli, sözü ve müziği Sinan Akçıl'a, düzenlemesi Çağrı Telkıvıran'a ait "Kimse Sen Değil Ki" şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Samyeli, şarkısıyla ilgili şu sözleri söyledi: "Hepimizin hayatında derin izler bırakmış, artık hayatımızın bir parçası olmayan ama yeri de dolmayan insanlar vardır. Bu duyguları ziyaret eden herkesin kalbinde ve kulağında yeri olacağına inandığım şarkımın yolu açık olsun."



            HEDİYESİ ALBÜM
            Emre Altuğ, geçtiğimiz gün oğlu Uzay ile bir AVM'deydi. Günü alışveriş ve yemekle yiyerek tamamlayan Altuğ; ''14 Nisan doğum günüm. Benim için özel olan bu günde yeni albüm çıkıyor, ismini henüz açıklamıyoruz sürpriz olsun'' dedi.



            ANASININ KIZI
            Atiye, 4 yaşına basan kızının doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve notla kutladı. Kızının her şeyiyle birebir kendi ilgilenen Atiye; doğaya, hayvanlara ve çocuğuna olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiriyor. Kızını da böyle yetiştiren Atiye, şimdiden sanata yatkınlığının olduğunu söylüyor.



            SÜPER KAHRAMAN
            Yaptığı her paylaşımıyla olay olan Hadise bu kez spor tarzıyla dikkat çekti. 14 milyon takipçisi olan güzel şarkıcı son paylaşımıyla beğeni butonunu çökertti. Hadise paylaşımına İngilizce olarak "Ben süper kahramanım" yazdı.



                REKORLARIN SİMGESİ
                Simge, "Aşkın Olayım" şarkısıyla tüm dijital platformlarda zirveye yerleşirken aynı zamanda tarihi bir rekora da imza attı. "Aşkın Olayım, Öpücem, Üzülmedin mi?" gibi şarkılarında yer aldığı "Ben Bazen" albümü Spotify tarihinde "En Çok Dinlenen Türk Pop Kadın Albümü" oldu.



                MÜSAİT ZAMANLAR DEĞİL
                Bestemsu Özdemir geçtiğimiz gün Sarıyer'deydi. Özdemir, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Serkan Mehmet Durdu ile ilgili sorulara, "Bu konuları konuşmak için müsait zamanlar değil" dedi. Doğan SAVAŞ



                BEBEK SİNYALİ!
                Dilan Çıtak ve eşi Levent Dörter Florya'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çıtak, çok başka heyecanları olduğunu söyledi. "Bebek mi geliyor?" sorusuna ise "Onu başka bir mekanda haber vermek isteriz" diyerek kafaları karıştırdı.



                    İTALYA YOLCULARI
                    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Poyraz Yiğit ile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir süredir birlikte olan çift, el ele gazetecilere poz verdi. İlişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen Erbil, önümüzdeki günlerde tatil için İtalya'ya gideceklerini söyledi. Çift daha sonra mağazaları gezip, alışveriş yaptı. Aydın HAMZA

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                    Haberler Saklambaç Gelenek bozulmadı! Kuruluş Osman zirvedeki yerini kaptırmadı
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