İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, Bebek'i mesken tuttu

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile sosyetik güzel Edvina Sponza, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine yeni bir şans vermişti. Aralarındaki sorunları çözen Kutluay ile Sponza, önceki gün Bebek Parkı'nda görüntülendi. Bir ağacın dibinde vakit geçiren ikili, köpekleriyle birlikte oyun oynadı. Daha sonra kahve içmeye geçen çift, sohbetlerine burada devam etti.
ÇİÇEK GİBİ POZ
Seda Bakan, güneşi fırsat bildi. Bakan, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle büyük beğeni topladı. Gözlükleri ve diğer aksesuarlarıyla oldukça tarz olan güzel oyuncu çok beğenildi.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Saçlarını yıllardır uzun ve doğal rengiyle kullanan oyuncu Ayça Ayşin Turan, imaj değiştirdi. Her zaman doğal güzelliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu uzun saçlarını kısacık kestirdi. Saçlarını kulak hizasına gelecek kadar kısaltan oyuncu yeni imajını da 6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncunun paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı, çok beğendiklerini ve Turan'a çok yakıştığını söyledi.