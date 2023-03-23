Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel reklam firmalarını fena üzdü





Yetkililer ise bu rakamı kabul etmedi. Bu arada magazin dünyasında "aşk zammı" yapan tek ünlü de Hande Erçel değil. Daha önce de birçok oyuncu ve şarkıcı, özel hayatları sayesinde elde ettikleri popülerliği fırsat bilip aldıkları ücretlere zamlar yapmıştı.