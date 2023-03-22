Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu açıklamadı! Aşk iddialarına net yanıt...

Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yakınlaşması hakkında soruları cevaplayan Demir, kesin bir dille aralarında aşk olmadığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekanda Saraçoğlu ile eğlenen Demir, bu konuyla ilgili de, "Çekimdeydik, o yüzden oradaydık" diyerek yoluna devam etti. (Doğan SAVAŞ)
YENİ ŞARKI MÜJDESİ
ORHAN Gencebay ve eşi Sevim Emre önceki gece Tarabya'da görüntülendi. Arkadaşları ile balık keyfi yapan usta sanatçı, kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gencebay, "Klip hazırlığındayız, yakında yayınlayacağız. Bu şarkımı çok seviyorum çünkü ülkemizin dirlik ve birliğini anlatan bir şarkı" diyerek sevenlerine müjde verdi. (Doğan SAVAŞ)
İSPANYOL ATEŞİ
Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in yer aldığı atv'nin efsane dizisi 'Kara Para Aşk'taki rolü sayesinde şöhreti sınırları aşan İlkin Tüfekçi, İspanyol medyasının gündeminden yıllardır düşmüyor. İspanya'nın en çok okunan dergisi Telenovela'da bu hafta röportajı yayınlanan güzel oyuncu, "İspanyol izleyicilerimizin ilgisini sosyal medyada hesaplarımdan fark etmemek mümkün değil. Ben de onları çok seviyorum" dedi. İlkin Tüfekçi'nin şöhreti de Türkiye sınırlarını aşmış durumda.