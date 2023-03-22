Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu açıklamadı! Aşk iddialarına net yanıt...

YILLAR VIZ GELİYOR

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen İzmir Fashion Week (IFWİzmir Moda Haftası) ünlü mankenlerle açılışını yaptı. Defilede podyuma çıkanlardan biri de yıllara meydan okuyan Demet Şener'di. 45 yaşındaki iki çocuk annesi modelin gündeminde ise herkes gibi depremzedeler vardı. Şener, "Üzülüyoruz ama önemli olan yapacaklarımız. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa, bir kişinin bile gönlünü ferahlatırsak insan olarak ne mutlu bize" dedi. Şener, yıllara meydan okumayı başarıyor. (Ercan AKGÜN)