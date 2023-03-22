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    Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu açıklamadı! Aşk iddialarına net yanıt...

    Mert Ramazan Demir önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. İşte haberin devamı ve 22 Mart 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Aşk bilmecesi

    Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yakınlaşması hakkında soruları cevaplayan Demir, kesin bir dille aralarında aşk olmadığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekanda Saraçoğlu ile eğlenen Demir, bu konuyla ilgili de, "Çekimdeydik, o yüzden oradaydık" diyerek yoluna devam etti. (Doğan SAVAŞ)

    YENİ ŞARKI MÜJDESİ
    ORHAN Gencebay ve eşi Sevim Emre önceki gece Tarabya'da görüntülendi. Arkadaşları ile balık keyfi yapan usta sanatçı, kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gencebay, "Klip hazırlığındayız, yakında yayınlayacağız. Bu şarkımı çok seviyorum çünkü ülkemizin dirlik ve birliğini anlatan bir şarkı" diyerek sevenlerine müjde verdi. (Doğan SAVAŞ)

    İSPANYOL ATEŞİ
    Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in yer aldığı atv'nin efsane dizisi 'Kara Para Aşk'taki rolü sayesinde şöhreti sınırları aşan İlkin Tüfekçi, İspanyol medyasının gündeminden yıllardır düşmüyor. İspanya'nın en çok okunan dergisi Telenovela'da bu hafta röportajı yayınlanan güzel oyuncu, "İspanyol izleyicilerimizin ilgisini sosyal medyada hesaplarımdan fark etmemek mümkün değil. Ben de onları çok seviyorum" dedi. İlkin Tüfekçi'nin şöhreti de Türkiye sınırlarını aşmış durumda.

        AYNA POZU
        Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan şarkıcı Hadise, paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün sosyal medyadan birçok karesini arka arkaya yayınladı. Montu ve pantolonu ile uyum içinde olan güzel şarkıcının ayna karşısında verdiği pozlar dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

        YILLAR VIZ GELİYOR
        Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen İzmir Fashion Week (IFWİzmir Moda Haftası) ünlü mankenlerle açılışını yaptı. Defilede podyuma çıkanlardan biri de yıllara meydan okuyan Demet Şener'di. 45 yaşındaki iki çocuk annesi modelin gündeminde ise herkes gibi depremzedeler vardı. Şener, "Üzülüyoruz ama önemli olan yapacaklarımız. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa, bir kişinin bile gönlünü ferahlatırsak insan olarak ne mutlu bize" dedi. Şener, yıllara meydan okumayı başarıyor. (Ercan AKGÜN)

        HODRİ MEYDAN
        Bora Gencer, "8+1" adlı albümle müzikseverlerle buluşuyor. Albümdeki en büyük sürprizin ise Barış Manço'nun "Müsadenizle Çocuklar" adlı şarkısını seslendirmek olduğunu belirten şarkıcı, iddiasını da ortaya koydu: "Ben varken kimse yoktu. İlham Gencer ekolünden geliyorum. Beni sarsabilirler ama indiremezler."

            NEFESLER KESİLECEK
            ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', 119'uncu bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Nayman'ın şaşırtıcı teklifini kabul ederken, Bengi Hatun ise bu karara sitem ediyor. Nayman, Türkmen çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmek isterken öte yandan İsmihan Sultan'dan hesap sorar. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?

            BONKÖR ABLA
            Pop müziğin başarılı ismi Zeynep Bastık, önceki gün İstinye'deydi. Bastık, "Sizi kardeşimle tanıştırayım. Timur yurt dışında yaşıyor" diyerek objektiflerin karşısına geçti. "Bugün onun doğum günü, onun için biraz alışveriş yaptık" diyen Zeynep Bastık, böylece bonkör bir abla olduğunu da gösterdi. Zeynep Bastık, kardeşiyle hasret giderdi.

            ELDE VAR MUTLULUK!
            Genç oyuncu Burak Dakak ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Leyla Tanlar, önceki gün Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. Çiçeği burnunda çiftin mutlulukları objektiflere böyle yansıdı. Muhabirlerin röportaj isteğini "Arkadaşlar bir buluşmamız var, acil yetişmemiz lazım" diyerek geri çeviren sevgililer, muhabirlere iyi günler dileyerek hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)
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            Canan’a görmedim dediklerini gösteriyoruz
            Haberler Saklambaç Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu açıklamadı! Aşk iddialarına net yanıt...
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