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    Ajda Pekkan 75 milyon TL istediği Sarıyer’deki villasının fiyatını güncelledi! Deprem sonrası dikkat çeken zam...

    Depremden sonra ev fiyatlarına zam yapan fırsatçılardan biri de Ajda Pekkan oldu! 77 yaşındaki Süperstar, Aralık 2022’de 75 milyon TL istediği Sarıyer’deki villasının fiyatını güncelledi: 117 milyon 500 bin TL!

    Süper fırsatçı!

    Asrın felaketi ve ardından beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalar, birçok fırsatçıyı harekete geçirdi. Özellikle İstanbul'un 'risksiz' denilen bölgelerinde ve 99 sonrası yapılan evlere sahip olanlar, fiyatlarda güncelleme yaptı.

    Bunlardan birinin de Ajda Pekkan olduğu ortaya çıktı. 2020 yılından beri Bahçeköy'deki villasını satmaya çalışan Süperstar, evinin bulunduğu 'Sarıyer' ilçesinin olası İstanbul depreminde en risksiz yerlerin başında gelmesiyle harekete geçti.

    Ajda Pekkan, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villası için geçtiğimiz Aralık'ta 75 milyon TL fiyat biçmişti. 950 metrekare kullanım alanı ve özel havuzu olan villasının fiyatına 'deprem güncellemesi' yapan Ajda Pekkan, tam tamına 42 milyon 500 bin TL'lik zam yaptı.

        Sadece üç ay gibi bir sürede böylesine bir fiyat artışında bulunan Ajda Pekkan, bu hamlesiyle sık sık eleştirilen fırsatçılardan farksızdı...


        BÖYLE BİR İSME HİÇ YAKIŞMADI
        Pekkan, lüks villasını alıcılara göstermek için de bin dereden su getiriyor.

        Ajda Pekkan, 2020 yılında ilk kez satılığa çıkardığı villasına her krizi fırsat bilip zam yaptı.
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            Canan’a görmedim dediklerini gösteriyoruz
            Haberler Saklambaç Ajda Pekkan 75 milyon TL istediği Sarıyer’deki villasının fiyatını güncelledi! Deprem sonrası dikkat çeken zam...
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