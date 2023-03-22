Ajda Pekkan 75 milyon TL istediği Sarıyer’deki villasının fiyatını güncelledi! Deprem sonrası dikkat çeken zam...

Asrın felaketi ve ardından beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalar, birçok fırsatçıyı harekete geçirdi. Özellikle İstanbul'un 'risksiz' denilen bölgelerinde ve 99 sonrası yapılan evlere sahip olanlar, fiyatlarda güncelleme yaptı.
Bunlardan birinin de Ajda Pekkan olduğu ortaya çıktı. 2020 yılından beri Bahçeköy'deki villasını satmaya çalışan Süperstar, evinin bulunduğu 'Sarıyer' ilçesinin olası İstanbul depreminde en risksiz yerlerin başında gelmesiyle harekete geçti.
Ajda Pekkan, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villası için geçtiğimiz Aralık'ta 75 milyon TL fiyat biçmişti. 950 metrekare kullanım alanı ve özel havuzu olan villasının fiyatına 'deprem güncellemesi' yapan Ajda Pekkan, tam tamına 42 milyon 500 bin TL'lik zam yaptı.