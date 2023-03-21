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    Seda Sayan'a sosyal medyadan tepki yağdı

    Geçtiğimiz yıl kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenerek olay yaratan Seda Sayan, yine gündemde. Seda Sayan, sosyal medyasından 4 milyon dolara aldığı yeni villasının her detayını reklam için paylaşınca tepkilerin odağına yerleşti.

    Kadırgalı’ya tepki!

    Geçtiğimiz yıl kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenerek olay yaratan Seda Sayan, yine gündemde. Bir süre öncesine kadar estetikleriyle çokça konuşulan 60 yaşındaki şarkıcı, bu kez de yeni villasıyla olay oldu. Genç eşiyle yaşadığı Gayrettepe'deki rezidanstan ayrılıp Boğaz'da 4 milyon Dolar'a satın aldığı villaya geçen Seda Sayan, önceki gün sosyal medyasından yeni evinin detaylarını paylaştı.



    ELEŞTİRİ MESAJI YAĞDI
    Ancak seda Sayan, Instagram'da reklam yapmak uğruna tüm lüks detayları gözler önüne serince tepkiler gecikmedi. Birçok kişi ünlü şarkıcıyı "İnsanlar halen çadırlarda yaşamak zorundayken böyle gösterişe ne gerek var!", "Dikkat edin de bu lüks eviniz bir felaketle bir dakikada yok olmasın" gibi yorumlarla topa tuttu.



    Ünlü sanatçı Seda Sayan yeni aldığı evinden paylaştığı fotoğraflarla birçok kesimin tepkisini çekti.

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