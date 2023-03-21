Seda Sayan'a sosyal medyadan tepki yağdı





ELEŞTİRİ MESAJI YAĞDI

Ancak seda Sayan, Instagram'da reklam yapmak uğruna tüm lüks detayları gözler önüne serince tepkiler gecikmedi. Birçok kişi ünlü şarkıcıyı "İnsanlar halen çadırlarda yaşamak zorundayken böyle gösterişe ne gerek var!", "Dikkat edin de bu lüks eviniz bir felaketle bir dakikada yok olmasın" gibi yorumlarla topa tuttu.