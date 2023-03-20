Arda Turan ultra lüks otomobiliyle ilk kez görüntülendi! Tam 42 milyon TL!

Eşi Aslıhan Doğan Turan ile mutlu bir evliliği olan Arda Turan'ın geçtiğimiz haftalarda araba koleksiyonunu genişlettiği ortaya çıkmıştı. Garajında birçok araba ile cip bulunan eski futbolcunun yeni aracı ise oldukça özeldi. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin kullandığı lüks araca sahip olan Turan'ın bunun için de 26 milyon TL ödediği yazılmıştı.

TÜRKİYE'DE BİRKAÇ KİŞİDE VAR

Önceki akşam Türkiye'de sadece birkaç kişide olan yeni otomobiliyle ilk kez Bebek'te görüntülenen eski futbolcu, gazetecilere selam vermeyi de ihmal etmedi. Bu arada Arda Turan'ın bu gösterişli aracına tam 2.1 milyon Euro yani 42 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Futboldaki kariyerine antrenörlükte ilerleyen Turan'ın bu görüntüsü, "Kral Arda" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Arda Turan, kısa süre önce kavuştuğu bu gösterişli aracıyla önceki akşam ilk kez objektiflere takıldı.

Üniversite eğitimini Londra'da tamamlayan Aslıhan Doğan ile Arda Turan, geçtiğimiz aylarda da Wimbledon Tenis Turnuvası'nı izlemek için Londra'ya gitmişti.