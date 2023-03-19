Dünya futboluna bir dönem damga vurmuş Ronaldinho Türkiye'ye geldi. İstanbul'a adım atar atmaz hayranları tarafından karşılanan sambacı, yine büyük ilgi gördü. Reklam anlaşmaları için ülkemize gelen yıldız isim hem heyecanlandırdı hem de İstanbul'da bir mekanda yediği yemekle herkesin iştahını kabarttı.
2 KİLO ET YEDİ
Ronaldinho ve abisi Asis Brezilya'ya dönmeden önce Etiler'de bir mekanda yemek yedi. Ülkemizi her geldiğinde yemeklerine hayran kalan Ronaldinho, 4 kişilik bir ailenin yiyeceği 2 kilo eti tek başına yedi. Yıldız isim mekanda yemek yediği esnada bir çok hayranının getirdiği formayı da imzaladı.
- Saklambaç
- 19.03.2023 Gazete
Reklam anlaşması için İstanbul’a gelen Ronaldinho ete doydu
Reklam anlaşması için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü yıldız Ronaldinho, Etiler’deki bir mekanda 4 kişilik bir ailenin yiyeceği 2 kilo eti tek başına yedi.
Dünya futboluna bir dönem damga vurmuş Ronaldinho Türkiye'ye geldi. İstanbul'a adım atar atmaz hayranları tarafından karşılanan sambacı, yine büyük ilgi gördü. Reklam anlaşmaları için ülkemize gelen yıldız isim hem heyecanlandırdı hem de İstanbul'da bir mekanda yediği yemekle herkesin iştahını kabarttı.
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