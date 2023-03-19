Demet Özdemir yasak aşk iddialarına ateş püskürdü





"YAZIKLAR OLSUN"

Ortada birçok evli kadın ile evli yönetmenin ismi geçmeye başladı. Bazı kişiler Instagram'da bahsi geçen skandala adı karışanların Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili Instagram'dan ateş püsküren Özdemir, öfkesini şöyle dile getirdi: "İnsanları altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözcü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum. Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN