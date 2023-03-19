Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Demet Özdemir yasak aşk iddialarına ateş püskürdü

    Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ‘Evli bir kadın oyuncu, rol aldığı dizinin evli yönetmeniyle yasak aşk yaşıyor’ iddiası, herkesi zan altında bıraktı. Sosyal medyada adı geçenler arasında yer alan Demet Özdemir de tepki gösterdi: Bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım!

    Bir ’Demet’ isyan

    Bu hafta magazin dünyası, 'yasak aşk' dedikodusuyla çalkalandı. İddiaya göre; başroldeki bir dizi oyuncusu, evli olmasına rağmen yine evli olan dizinin yönetmeniyle yasak aşk yaşamaya başladı. Sosyal medyaya damga vuran bu isimsiz dedikodu üzerine herkes tahminini açıkça Twitter ve Instagram'da yazmaya başladı.



    "YAZIKLAR OLSUN"
    Ortada birçok evli kadın ile evli yönetmenin ismi geçmeye başladı. Bazı kişiler Instagram'da bahsi geçen skandala adı karışanların Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili Instagram'dan ateş püsküren Özdemir, öfkesini şöyle dile getirdi: "İnsanları altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. Ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözcü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum. Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım. Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık"

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Akşener CHP’nin ayarlarıyla oynadı! HDP...
    Haberler Saklambaç Demet Özdemir yasak aşk iddialarına ateş püskürdü
        loading
        SON DAKİKA