Ateş Kuşları'nın son bölümünde olaylar karıştı!

Ateş Kuşları'nın son bölümünde şunlar yaşandı; Ali tarafından lastikçide alıkonulan Barbaros, Yakup aracılığıyla Gülayşe'nin telefonunda Zümrüt'ten gelen mesajları gördü. Barbaros, Doktor Mete tarafından Ali'nin sorgusundan kurtulduktan sonra büyük bir öfkeyle Gülayşe'yi arabaya "Yemeğe çıkıyoruz!" diyerek bindirdi. Barbaros inanmayarak Zümrüt'ün Gülayşe'ye şantaj veya tehditte bulunup bulunmadığını sordu. Zümrüt, elinde çiçek ve çikolatayla Gülayşe'yi istemeye gitti. Ali ise adaba uygun olsun diye Gülayşe'ye rızası olup olmadığını sordu. Gülayşe tam cevap verecekken Barbaros şok içinde kapıda belirdi. Gülayşe'nin "Rızam var!" demesiyle Barbaros yıkıldı. Ali, Mercan ve Zıpkın kulaklarına inanamadı. Zümrüt, memnuniyetle yüzükleri takarken Sabit, "Rızası yok!" diyerek eline aldığı tornavidayla Zümrüt'ün üstüne yürüdü. O sırada Zümrüt'ün adamı tetiği çekti. Barbaros, silahı gördüğü an kendini Sabit'e siper etti.
YENİ TEKNE PROJESİ
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Dilek Birgen, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Birgen, öğlen saatlerinde geldiği AVM'de yakın dostlarıyla buluştu. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile dikkat çeken Birgen, "Bir ayağım Bodrum'da, açılış için hazırlanıyoruz. Yeni tekne yapımı için uğraşıyoruz, sürekli onun için tersaneye gidiyorum" açıklamasında bulundu.
DÜNYA STARI GELİYOR
Dünyaca ünlü Amerikalı pop sanatçısı Dante Thomas, Türkiye'ye geliyor. Yakın dostu Muhammed Gömük'ün Haziran ayında Çeşme'de gerçekleştireceği doğum günü organizasyonuna katılacak olan ünlü sanatçı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle de Türkçe 'Geçmiş Olsun Türkiye' ifadelerine yer verdi.