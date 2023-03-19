Ateş Kuşları'nın son bölümünde olaylar karıştı!





KEYİFLİ KLİP ÇEKİMİ

Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün "Piyanist 3" albümünden İlyas Yalçıntaş ile birlikte çıkaracağı "Hiç Unutma" isimli parçanın klip çekimindeydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akçıl ve Yalçıntaş, "Unutmadığımız çok şey var. Şarkıyı okuyup hazırlamamız 30 dakika falan sürdü" diye konuştu. Son dönemde yükselişte olan rap müzik ile ilgili konuşan Akçıl, "Şu an Türk popu bitti deniliyor ve hep geyiği yapılıyor. Türkçe pop şarkısının trendlerde olması bir kez daha bizi gururlandırıyor. "Gaz Pedal" şarkısıyla yarışıyor şu an" dedi.

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