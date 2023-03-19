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    Ateş Kuşları'nın son bölümünde olaylar karıştı!

    Ateş Kuşları’nın 8. bölümünde Barbaros’un Gülayşe’ye hesap sorması ve finalde Zümrüt’ün Gülayşe’yi istemeye gelmesi geceye damga vurdu. İşte sizler için derlediğimiz 19 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Olaylar karıştı!

    Ateş Kuşları'nın son bölümünde şunlar yaşandı; Ali tarafından lastikçide alıkonulan Barbaros, Yakup aracılığıyla Gülayşe'nin telefonunda Zümrüt'ten gelen mesajları gördü. Barbaros, Doktor Mete tarafından Ali'nin sorgusundan kurtulduktan sonra büyük bir öfkeyle Gülayşe'yi arabaya "Yemeğe çıkıyoruz!" diyerek bindirdi. Barbaros inanmayarak Zümrüt'ün Gülayşe'ye şantaj veya tehditte bulunup bulunmadığını sordu. Zümrüt, elinde çiçek ve çikolatayla Gülayşe'yi istemeye gitti. Ali ise adaba uygun olsun diye Gülayşe'ye rızası olup olmadığını sordu. Gülayşe tam cevap verecekken Barbaros şok içinde kapıda belirdi. Gülayşe'nin "Rızam var!" demesiyle Barbaros yıkıldı. Ali, Mercan ve Zıpkın kulaklarına inanamadı. Zümrüt, memnuniyetle yüzükleri takarken Sabit, "Rızası yok!" diyerek eline aldığı tornavidayla Zümrüt'ün üstüne yürüdü. O sırada Zümrüt'ün adamı tetiği çekti. Barbaros, silahı gördüğü an kendini Sabit'e siper etti.



    YENİ TEKNE PROJESİ
    Cemiyet hayatının tanınan simalarından Dilek Birgen, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Birgen, öğlen saatlerinde geldiği AVM'de yakın dostlarıyla buluştu. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile dikkat çeken Birgen, "Bir ayağım Bodrum'da, açılış için hazırlanıyoruz. Yeni tekne yapımı için uğraşıyoruz, sürekli onun için tersaneye gidiyorum" açıklamasında bulundu.



    DÜNYA STARI GELİYOR
    Dünyaca ünlü Amerikalı pop sanatçısı Dante Thomas, Türkiye'ye geliyor. Yakın dostu Muhammed Gömük'ün Haziran ayında Çeşme'de gerçekleştireceği doğum günü organizasyonuna katılacak olan ünlü sanatçı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle de Türkçe 'Geçmiş Olsun Türkiye' ifadelerine yer verdi.



        KEYFİMİZ YOK!
        Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, geçtiğimiz gün Gayrettepe'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Sosyetik isim, "Dişçi randevum vardı hızlıca halledip çıkış yapıyorum. Malum zor süreçlerden geçiyoruz ve bundan dolayı herkes gibi bizimde çok keyfimiz yok" açıklamasında bulundu.



        LEYLA'YI ELE VERECEK Mİ?
        ATV'de yer alan "Başım Belada" dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölüm konusu kısaca şöyle: Çağdaş, soyguncuları bulacağını düşündüğü için Badi ile buluşan Leyla'nın peşini bırakmaz. Çağdaş'ın evine gitmek zorunda kalan Leyla'nın tavırları, Çağdaş'ı yoğun duygularını dile getirmeye iter. Leyla, Azam'ın Badi'den tüm gerçekleri öğrenebileceğinin farkında olduğu için endişelidir. Leyla ve ailesi yeteneklerini kullanarak Badi'nin yerini bulmak ve onu Azam'la konuşmasını engellemek ister. Badi'yi ararlarken hiç beklemedikleri bir gerçekle karşılaşırlar. Pele'nin emrivakisi ile Çağdaş'ın soyguncuları bulma teklifini kabul etmek zorunda kalan Azam, Çağdaş ile yüzleştiğinde öğrendiği bilgilerle Leyla'yı ele verecek midir?



        ROMANTİK YEMEK
        Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile birlikte bir restoranda romantik bir akşam yemeği yedi. Çilingiroğlu "Mürsel ile birlikte güzel bir akşam yemeği yedik keyifli bir akşamdı, şimdi de evlerimize gidiyoruz" dedi. Doğan SAVAŞ



            ÇEKİMLERE BAŞLADI
            Ali Biçim, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Başarılı youtuber, yakın arkadaşı Can Güneş ile birlikte yemek yiyip kısa bir alışveriş turu yaptı. Yanına gelen sevenlerini kırmayan Biçim, sevenleriyle bir süre hatıra fotoğrafı çektirip, ayak üstü de olsa sohbet etti. Sinema çekimlerine tekrar başladıklarını belirten Biçim, projenin isminin henüz belli olmadığını belirtti.



            DOĞAL GÜZEL
            Geride bıraktığımız Kasım ayında kızı Mercan'ı kucağına alan güzel oyuncu Özge Özpirinçci geçtiğimiz gün İstinye'deydi. Spor giyimi ve makyajsız hali ile alışveriş turuna çıkan Özpirinçci, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu "İyi olmaya çalışıyoruz" demekle yetindi.



            STİL POZLAR
            Oyunculuğu kadar, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Berrak Tüzünataç paylaştığı fotoğraflarla herkesi kendine hayran bıraktı. Instagram'dan verdiği stil pozlarla dikkat çeken Tüzünataç takipçilerinden tam not aldı.



                NİKAHTAN YENİ KARELER
                Mutlu ilişkilerini evlilikle taçlandıran Özcan Deniz ve Samar Dadgar çiftinin sessiz sedasız nikahından yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dadgar, gerçekleşen nikahlarından yeni fotoğraflar yayınladı. Dadgar peş peşe yaptığı paylaşımlarına kuğu emojisi koyarak "Hatıralar" notunu düştü. İranlı moda tasarımcısının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.



                SAÇLARIM ŞEKİL ÖNÜMDEN ÇEKİL
                Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Pilot olan sosyetik yenge, Özbekistan'dan bir fotoğrafını yayınladı. Uçuş uçuş saçlarını sergileyen Sarıoğlu, "Şu doğal kendi saçlarıma 35 senedir şampuan reklamı teklifi almamış olmama kaç puan" diyerek sempatik bir paylaşım yaptı.



                AİLE POZU
                İvana Sert oğlu Ateş ve eşi Sezer Dermenci ile sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Sık sık oğlu ve şimdiki eşinin çok iyi anlaştığını söyleyen ünlü modacı fotoğrafın altına "Aşkımlar" notunu düştü. Sert'in bu paylaşımı sevenleri tarafından beğeni aldı.



                    BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMEDİ!
                    Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay, geçtiğimiz gün oğulları Fikret Ali ile birlikte İstinye'deydi. Oğlu Fikret Ali'nin istediği oyuncakları alan Atay, oğlunun bir dediğini iki etmedi. Baba-oğul birlikte geçirdikleri güzel günün ardından AVM'den ayrıldı.



                    HAYATIMDA KİMSE YOK
                    Alp Navruz, geçtiğimiz gün Levent'te iş görüşmesi çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Navruz, "Yaz aylarında çekilmesi planlanan bir dijital proje toplantısından çıktım" dedi. Hakkında çıkan aşk dedikoduları ile ilgili yanıt veren oyuncu, "Daha önce de söylediğim gibi görüştüğüm veya hayatımda olan hiç kimse yok" dedi. Doğan SAVAŞ



                    KEYİFLİ KLİP ÇEKİMİ
                    Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün "Piyanist 3" albümünden İlyas Yalçıntaş ile birlikte çıkaracağı "Hiç Unutma" isimli parçanın klip çekimindeydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akçıl ve Yalçıntaş, "Unutmadığımız çok şey var. Şarkıyı okuyup hazırlamamız 30 dakika falan sürdü" diye konuştu. Son dönemde yükselişte olan rap müzik ile ilgili konuşan Akçıl, "Şu an Türk popu bitti deniliyor ve hep geyiği yapılıyor. Türkçe pop şarkısının trendlerde olması bir kez daha bizi gururlandırıyor. "Gaz Pedal" şarkısıyla yarışıyor şu an" dedi.

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                    Haberler Saklambaç Ateş Kuşları'nın son bölümünde olaylar karıştı!
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