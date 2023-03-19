Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Mert Yazıcıoğlu'dan Dilan Çiçek’in evinde üstsüz poz

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.







YARI ÇIPLAK POZ!

Yeni aşka yelken açan ikiliden Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in evinden yarı çıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz'in çektiği kareleri paylaşan Mert Yazıcıoğlu'na "Afra'yı çabuk unuttu" yorumları yağdı. Mert Yazıcıoğlu'nun son paylaşımlarındaki evin Dilan Çiçek Deniz'e ait olduğu hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarını çeken güzel oyuncu yakışıklı oyuncuya beğeni atmayı da ihmal etmedi.

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