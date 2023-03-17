Bade İşçil 5 milyon TL’ye aldığı villayı 23 milyon TL’ye satışa çıkardı! Marmaris'te arazi arıyor...





Son dönemde İstanbul'da artan emlak fiyatları ve depremden sonra Sarıyer bölgesine olan ilgiyi fırsat bilen Bade İşçil, konuşulanlara göre villasını 23 milyon TL'ye satışa çıkardı. Sadece iki yılda 18 milyon TL'lik bir kazanç elde eden 39 yaşındaki oyuncu, bu rakamı da yeni bir yatırım aracı olarak kullanmayı planlıyor.