Bade İşçil 5 milyon TL’ye aldığı villayı 23 milyon TL’ye satışa çıkardı! Marmaris'te arazi arıyor...

Son dönemde İstanbul'da artan emlak fiyatları ve depremden sonra Sarıyer bölgesine olan ilgiyi fırsat bilen Bade İşçil, konuşulanlara göre villasını 23 milyon TL'ye satışa çıkardı. Sadece iki yılda 18 milyon TL'lik bir kazanç elde eden 39 yaşındaki oyuncu, bu rakamı da yeni bir yatırım aracı olarak kullanmayı planlıyor.
Her sene Bodrum'a giden ancak buradaki yüksek fiyatlar nedeniyle yatırım rotasını Marmaris'e çeviren oyuncu, söylenenlere göre burada uygun arazi satın almak için arayışlara başladı.
Bade İşçil, oğlunun okulu nedeniyle villasını sattıktan sonra yine aynı bölgeden daha küçük bir daire satın almayı planlıyor.
İşçil, Marmaris civarında uygun bir yer bulmak için emlakçılarla görüşmelere başladı.