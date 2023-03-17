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    Bade İşçil 5 milyon TL’ye aldığı villayı 23 milyon TL’ye satışa çıkardı! Marmaris'te arazi arıyor...

    Bade İşçil, 2021’de Sarıyer’de 5 milyon TL’ye villa sahibi oldu. Artan emlak fiyatlarını fırsat bilip evini 23 milyon TL’ye satışa çıkardı. İki yılda elde ettiği kazancın bir kısmıyla da Marmaris bölgesinde arazi arayışına başladı.

    Villa kazanç!

    Son dönemde ekranlardan uzak kalan Bade İşçil, deyim yerindeyse oturduğu yerden para kazandı. Eski eşi Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'la Sarıyer'de yaşayan güzel oyuncu, bu evi 2021'de 5 milyon TL'ye almıştı.



    Son dönemde İstanbul'da artan emlak fiyatları ve depremden sonra Sarıyer bölgesine olan ilgiyi fırsat bilen Bade İşçil, konuşulanlara göre villasını 23 milyon TL'ye satışa çıkardı. Sadece iki yılda 18 milyon TL'lik bir kazanç elde eden 39 yaşındaki oyuncu, bu rakamı da yeni bir yatırım aracı olarak kullanmayı planlıyor.



    Her sene Bodrum'a giden ancak buradaki yüksek fiyatlar nedeniyle yatırım rotasını Marmaris'e çeviren oyuncu, söylenenlere göre burada uygun arazi satın almak için arayışlara başladı.

    Bade İşçil, oğlunun okulu nedeniyle villasını sattıktan sonra yine aynı bölgeden daha küçük bir daire satın almayı planlıyor.



    İşçil, Marmaris civarında uygun bir yer bulmak için emlakçılarla görüşmelere başladı.

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    Haberler Saklambaç Bade İşçil 5 milyon TL’ye aldığı villayı 23 milyon TL’ye satışa çıkardı! Marmaris'te arazi arıyor...
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