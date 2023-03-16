Hande Erçel ve Hakan Sabacı sosyal medyada gündem oldu

Her adımıyla olay olan Hande Erçel, son aylarda özel hayatıyla manşetlerden inmiyor... "Güzelliğimle değil oyunculuğumla anılmak istiyorum" derken aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Erçel, Hakan Sabancı ilişkisiyle anketlere bile konu oldu. Birçokları Sabancı'nın çapkınlığından ötürü bu ilişkiye fazla ömür biçmezken, ikilinin geçtiğimiz gün Finlandiya dönüşünde havalimanında çekilen görüntüsü de araştırma konusu oldu! Güzel oyuncunun aksine Hakan Sabancı'nın el ele tutuşmadaki isteksizliği "Hayra alamet değil" dedirtti.