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    Hande Erçel ve Hakan Sabacı sosyal medyada gündem oldu

    Hande Erçel, Hakan Sabancı aşkıyla sosyal medyada reytingi aldı. Sürpriz ikilinin el ele tutuşma şekli bile gündem yarattı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Eller kalbin aynası

    Her adımıyla olay olan Hande Erçel, son aylarda özel hayatıyla manşetlerden inmiyor... "Güzelliğimle değil oyunculuğumla anılmak istiyorum" derken aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Erçel, Hakan Sabancı ilişkisiyle anketlere bile konu oldu. Birçokları Sabancı'nın çapkınlığından ötürü bu ilişkiye fazla ömür biçmezken, ikilinin geçtiğimiz gün Finlandiya dönüşünde havalimanında çekilen görüntüsü de araştırma konusu oldu! Güzel oyuncunun aksine Hakan Sabancı'nın el ele tutuşmadaki isteksizliği "Hayra alamet değil" dedirtti.



    HAMİLE GÜZELLİĞİ
    Anne ve baba olmak için geri sayıma başlayan Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı, bebek müjdesini doğrulamıştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan sosyetik güzel elini göbeğine koyarak poz verdi. Anne olmak için sabırsızlanan Nazlı Sabancı güzelliğiyle de dikkat çekti. Hafif kilosu dikkatlerden kaçmayan sosyetiğe "Hamile güzelliği" yorumları yapıldı.



    RENKLİ AŞK!
    Yakışıklı oyuncu Berk Atan ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu Dubai'de aşk tazeledi. Bir dönem sıkça ayrılıp barışan çift, pozlarıyla da düşman çatlattı. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu. Renkli kıyafetiyle herkesi hayran bırakan Yağcıoğlu takipçilerinden tam not aldı.



        MAXİ SEVGİ
        Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz gün köpeği Maximilian'la poz verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, sportif tarzıyla dikkat çekti. Sevimli köpeğiyle poz veren Seçkin, fotoğrafa "Çıkalım Maximilian" notunu düştü.



        ALIŞVERİŞ KEYFİ
        Ece Erken, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve dünyaca ünlü mağazaların vitrinleri inceleyen güzel sunucu, muhabirlere "Kolay gelsin" dedikten sonra alışverişe kaldığı yerden devam etti.



        ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN
        Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin çocuklarıyla kış tatiline çıktı. Karlar üstünde kızlarıyla pozlar veren sosyetik yenge oldukça beğenildi. Çocuklar gibi eğlenen Özlem Ada Şahin, kızlarıyla hem eğlendi hem de onlara kayma dersi verdi. Bu anlarını Instagram'dan paylaşan Şahin, kısa sürede onlarca yorum aldı.



            FİT YASEMİN
            Sosyetik iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini noktalayan Yasemin Özilhan, önceki gün İstinye'deydi. Fit görünümü ve kıyafet tercihleriyle adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel, iki çocuk annesi olmasına rağmen koruduğu zayıflığı ile de bir kez daha dikkatleri üzerinde topladı.



            ANNE-KIZ GÜNÜ
            Pop müziğin usta isimlerinden Mustafa Ceceli ile mutlu bir evliliği olan eşi Selin İmer Ceceli, önceki gün annesi Canan İmer ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Annesiyle birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sosyetik, her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştırdı.



            ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE ÇALIŞIYOR
            Gülben Ergen, geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere takıldı. Kurucusu ve başkanı olduğu "Çocuklar Gülsün Diye" vakfının toplantısından çıkan Ergen, "Çocuklar gülsün diye çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Ergen, depremden etkilenen 11 şehrin her birine anaokulu yaptırmak için harekete geçmişti.



                KLASİK DEMET
                Demet Akalın, önceki gün bir AVM'deydi. Alışverişe olan tutkusuyla bilinen ve moral bulmak için sık sık kendisine yeni kıyafetler alan ünlü popçu, kural bozmadı. Dünyaca ünlü mağazaları gezip yeni sezon için alışveriş yapan Akalın, soruları ise yanıtsız bıraktı.



                ŞOK ESPRİ
                Derya Tuna, önceki gün İstinye'deydi. Arkadaşının bebeğini gösteren Tuna, espriyi patlattı: "Oğlum İdo ile Yasemin'in gizli çocukları". Gelini Şefkatli'nin hamile olduğu iddiasıyla ilgili konuşan Tuna, "Öyle bir durum yok, eğer olursa mutlu oluruz" dedi.



                MÜJDEYİ VERDİ
                Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Sarı saçlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, müjdeyi verdi: "Cemre Baysel ve İlhan Şen ile birlikte rol alacağım filmde herkesin özlediği Koriş karakterine benzer bir rolü canlandıracağım."



                    YILDIZLI ZİYARET
                    ATV'nin her çarşamba akşamı ekrana gelen ve dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın setini yıldız futbolcu Mesut Özil ziyaret etti. Yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dünyada büyük ses getiren Kuruluş Osman dizisini beğenerek izlediğini dile getiren yıldız futbolcu yapımcı Mehmet Bozdağ ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



                    SINIFI GEÇTİK
                    Geçtiğimiz günlerde tiyatro oyunu sonrası hastaneye kaldırılan usta oyuncu Haluk Bilginer, önceki gece hastane çıkışında tekrardan oynadığı tiyatro oyunu için sahne aldı. Doktorundan izin alan Bilginer, sahne çıkışında arabasının içinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilginer, "Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtik. Kalpte falan sorun yok." diye konuştu. Doğan SAVAŞ



                    "ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"
                    Nebahat Çehre, önceki gün bir AVM'deydi. Çehre, ülkece yaşadığımız zor süreçler hakkında şöyle dedi: "Coronavirüs ve ardından yüzyılın felaketi... Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Allah başta depremzedeler olmak üzere herkesin yardımcısı olsun"

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                    Haberler Saklambaç Hande Erçel ve Hakan Sabacı sosyal medyada gündem oldu
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