Hande Erçel ve Hakan Sabacı sosyal medyada gündem oldu

Her adımıyla olay olan Hande Erçel, son aylarda özel hayatıyla manşetlerden inmiyor... "Güzelliğimle değil oyunculuğumla anılmak istiyorum" derken aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Erçel, Hakan Sabancı ilişkisiyle anketlere bile konu oldu. Birçokları Sabancı'nın çapkınlığından ötürü bu ilişkiye fazla ömür biçmezken, ikilinin geçtiğimiz gün Finlandiya dönüşünde havalimanında çekilen görüntüsü de araştırma konusu oldu! Güzel oyuncunun aksine Hakan Sabancı'nın el ele tutuşmadaki isteksizliği "Hayra alamet değil" dedirtti.
HAMİLE GÜZELLİĞİ
Anne ve baba olmak için geri sayıma başlayan Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı, bebek müjdesini doğrulamıştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan sosyetik güzel elini göbeğine koyarak poz verdi. Anne olmak için sabırsızlanan Nazlı Sabancı güzelliğiyle de dikkat çekti. Hafif kilosu dikkatlerden kaçmayan sosyetiğe "Hamile güzelliği" yorumları yapıldı.
RENKLİ AŞK!
Yakışıklı oyuncu Berk Atan ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu Dubai'de aşk tazeledi. Bir dönem sıkça ayrılıp barışan çift, pozlarıyla da düşman çatlattı. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu. Renkli kıyafetiyle herkesi hayran bırakan Yağcıoğlu takipçilerinden tam not aldı.