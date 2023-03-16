Golden Visa' imkanının yakında biteceği söylentisi ünlüleri harekete geçirdi!

Gözünü yurt dışına diken Beyaz Türkler, Portekiz'den ev alma yarışına girdi. ABD ve Çinliler'den sonra en çok Türkler'in gayrimenkul sahibi olduğu Portekiz'de 'golden visa' söylentisi, bu yarışı kızıştırdı. Portekiz Başbakanı 16 Şubat'ta, ülkedeki barınma sorununu çözmek için Golden Visa programında yapılacak değişiklikler veya programın olası sona erdirilmesi de dahil olmak üzere önlemlerini açıkladı. Bu imkandan faydalanmak için kısıtlı sürelerinin kaldığını düşünen Türkler harekete geçti.