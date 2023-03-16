Golden Visa' imkanının yakında biteceği söylentisi ünlüleri harekete geçirdi!

Gözünü yurt dışına diken Beyaz Türkler, Portekiz'den ev alma yarışına girdi. ABD ve Çinliler'den sonra en çok Türkler'in gayrimenkul sahibi olduğu Portekiz'de 'golden visa' söylentisi, bu yarışı kızıştırdı. Portekiz Başbakanı 16 Şubat'ta, ülkedeki barınma sorununu çözmek için Golden Visa programında yapılacak değişiklikler veya programın olası sona erdirilmesi de dahil olmak üzere önlemlerini açıkladı. Bu imkandan faydalanmak için kısıtlı sürelerinin kaldığını düşünen Türkler harekete geçti.
ÜNLÜLER DE EV SAHİBİ OLDU
Portekiz'e 'golden visa' almak için yatırım yapmayı planlayan Türkler'e hizmet sunan bir şirket Algarve bölgesindeki 280 bin Euro'ya satılan tüm evlerin Türkler tarafından satın alındığını açıkladı. Yine aynı bölgede 300 bin Euro'ya satılan daireler de Türkler tarafından kuşatıldı! Kulislerde dolaşan iddialara göre ise Portekiz'den mülk sahibi olanlar arasında Doğa Rutkay ile eşi, Mithat Can Özer, Ronit Gülcan Hakko, Zeynep Tokuş ve Demir Demirkan bulunuyor...
'GOLDEN VİSA' NEDİR?
Portekiz'den minimum 280 bin Euro'luk bir gayrimenkul aldığınız takdirde size beş senenin sonunda vatandaşlık veriliyor. Böylece AB vatandaşı da sayılır ve tüm Schengen ülkelerinde yaşama hakkına sahip olursunuz. Vatandaşlık sonrası, herhangi bir AB ülkesine serbestçe yatırım yapabilirsiniz.