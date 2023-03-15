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    Özge Ulusoy'un yüreğine su serpildi! Babası için başlattığı hukuk mücadelesinde bilirkişi raporu çıktı

    Özge Ulusoy’un Ankara’da aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden babası için başlattığı hukuk mücadelesinde bilirkişi raporu çıktı. Rapora göre merhum Haydar Ulusoy kusursuz, sürücü ise asli kusurluydu.

    Yüreğine su serpildi

    Podyumların en başarılı isimlerinden Özge Ulusoy, 2022 Aralık'ta emekli albay babası Haydar Ulusoy'un vefatıyla sarsılmıştı. Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden babasının acısıyla yıkılan ünlü model, "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etmişti. Babasına çarpan aracın sürücüsü için "Peşini bırakmayacağım" diyen Özge Ulusoy, önceki gün Ankara'da görülen davanın ilk duruşmasında bir nebze de olsa rahat nefes aldı.



    'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
    Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda yaya geçidinden geçmekte olan Haydar Ulusoy'un kusursuz, çarpan sürücünün ise asli kusurluğu olduğu açıklandı. "Babam için adalet" diyerek kararı sosyal medyasından paylaşan Özge Ulusoy, "Sanığın hak ettiği cezayı alması için mücadeleye devam" dedi.

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