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    Los Angeles’taki Oscar Ödülleri Töreni’ne katılan Nevbahar Koç kesenin ağzını açtı

    Geçtiğimiz akşam Los Angeles’taki Oscar Ödülleri Töreni’ne katılan Nevbahar Koç’un bu havalı geceye katılmak için 45 bin dolar ödediği söyleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Hava parası: 45 bin dolar!

    Türkiye vatandaşlığının yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunan Nevbahar Koç, geçtiğimiz bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'ne katılmıştı. Sosyetik güzelin, Amerika Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törene nasıl gittiğiyle ilgili ortaya ilginç bir iddia atıldı.



    BİR AYAĞI DA LONDRA'DA
    Oscar töreni ve sonrasındaki parti için sınırlı sayıda olan VIP biletlerden satın alan Nevbahar Koç'un cebinden de bunun için 45 bin dolar yani yaklaşık 853 bin TL çıktı. Bu arada son dönemde bir ayağı da Londra'da olan Koç, yakın dostu olan dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve Esra Dinçkök ile kurduğu kozmetik şirketiyle ilgileniyor.



    NEFESLER TUTULDU
    ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 118'inci bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in hedefinde İnegöl varken, Nayman'ın hedefinde de Osman Bey'in en kıymetli mülkü vardır. Bir yanda İnegöl'ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg'i öldürmek için plan yaparlar. O esnada Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e zarar vermek isteyen Frigg, emeline ulaşabilecek midir?



        YILDIZLI MESAJ
        Ünlü aktör Johnny Depp ve gitarist Joe Perry ile Hollywood Vampires adlı grubu kuran Alice Cooper, 10 Haziran'daki İstanbul konseri öncesi bir mesaj yolladı. Cooper, yayınladığı videoda; kalplerinin depremden etkilenenlerle birlikte olduğunu ve İstanbul'a gelecekleri günü iple çektiklerini belirtti. 9 Haziran doğumlu Depp'e İstanbul'da bir de sürpriz olacak.



        HEYECANLI DAKİKALAR
        ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, önceki akşam yeni bölümüyle damga vurdu. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Feraye tarafından kaçırılan Elif ve Güneş bir çiftlik evinde tutulurlar. Ümran bu evin yerini hatırlar ve ikisini de kurtarmak için harekete geçerler. Ancak Feraye'nin adamları karşılarına dikilir.



        ÇİÇEK GİBİ ANLAŞMA
        Son günlerde meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz, sessiz sedasız dev bir iş birliğine imza attı. "Emily in Paris" dizisiyle yıldızı parlayan Amerikalı oyuncu Lily Collins ile anlaşma imzalayan dünyaca ünlü bir mücevher markası, bir diğer marka elçisi olarak da Deniz'i seçti. Çok iyi derecede İngilizce ve birçok yabancı dil bilen 28 yaşındaki güzel, bu global çaplı iş birliği kapsamında Türkiye'yi birçok farklı ülkede temsil edecek. Anlaşmadan 500 bin TL aldığı söylenen Dilan Çiçek Deniz, özel davetlerde de bu markaya ait mücevherlerle boy gösterecek...



            GÖZDESİYLE KAÇTI
            Oyuncu Gözde Kaya, önceki akşam erkek arkadaşıyla Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan sevgililer, soruları yanıtsız bırakarak koşar adımlarla içeriye girdi. Doğan SAVAŞ



            FİT AYBÜKE
            Güzel oyuncu Aybüke Pusat, ünlü bir spor giyim markasıyla reklam anlaşması yaptı. 100 yıllık markayla yaptığı iş birliği kapsamında verdiği pozlarla, dün görücüye çıkan 28 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle olduğu kadar fit görüntüsüyle de dikkat çekti.



            MİLLİ ROMANTİK
            Fenerbahçeli Milli futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Boğaz'a karşı yemek yiyen çift, romantik dakikalar geçirdi. İrfan Can Kahveci'nin eşine olan aşk dolu bakışları da gözlerden kaçmadı. Aydın HAMZA



                EV BİLMECESİ
                Oyuncu Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz aylarda beş yıldır beraber olduğu yönetmen Onur Ünlü ile yollarını ayırdı. 31 yaşındaki oyuncu, önceki akşam Cihangir'deydi. Arkadaşlarıyla buluşan güzel oyuncu, ardından Ünlü ile yaşadığı evine girerek akılları karıştırdı.



                ECZANE ŞEVVAL!
                Geçtğimiz günlerde yaptığı "Kendimi Türkiye'ye ait hissetmiyorum" sözleriyle topa tutulan Şevval Şahin, önceki gün ise "Yanlış anlaşıldım" diyerek özür dilemişti. 23 yaşındaki model, dün ise sosyal medyada yine gündem oldu. Kişisel bakımına olan düşkünlüğüyle bilinen Şevval Şahin, banyo dolabıyla şaşkınlık yarattı. Her gün ortalama sekiz adet de vitamin yutan genç modelin, onlarca serum ve kremle dolabı için "Eczane gibi" yorumları yapıldı.



                'İYİ DEĞİLİM'
                Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün alışveriş turuna çıktı. Yeni yılla beraber yoğun bir iş temposuna başladığını fakat yaşanan felaket sonrası herkes gibi durduğunu söyleyen Karalar, şunları söyledi: "İyi değilim ama iyi olmaya çalışıyorum. Biz güçlü ve büyük bir ülkeyiz. Bir olup, birlik olup bu zor günleri de el birliği ile geride bırakacağız inşallah."



                    GERİ SAYIM
                    Başrollerini Cansu Tosun, Tolga Güleç ve Özlem Maden'in paylaştığı 'Beni Sev' filminin çekimleri tamamlandı. İki kadın ve bir adam arasındaki aşk üçgenini konu olan film, Yalova'da çekildi. Tosun'un kasabada yaşayan komik ve neşeli 'Yasemin' karakterine hayat verdiği filmde Güleç ise babasının ölümüyle yapayalnız kalan, daha önce hiç İstanbul dışında yaşamamış olmasına rağmen kasabaya taşınmak zorunda kalan 'Emre'yi canlandırıyor.



                    NORMAL TEPKİ
                    Oyuncu burcu Binici, son dönemde sürekli yapılan "normalleşme" tartışmalarına tepki gösterdi. "Bir anne çocuğunu toprağa veriyor, eve döndüğünde çorbayı kaynatıp diğer çocuğuyla oynuyor. Çünkü evrim böyle, dünyanın durumu böyle" diyen ünlü oyuncu, ekledi: "Kimse davul zurna çalmıyor. Hayat devam etsin ki deprem bölgesine de yardım edilsin. Biz çok güzel ahkam kesiyoruz ama önce önce herkes sofrasına baksın."



                    START VERİLDİ
                    Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bize armağan eden, Türk halkının annesi Zübeyde Hanım'ın hayatı, sinemaya taşınıyor. Çekimleri Bergama'da başlayan "Zübeyde Hanım" filminde başrol Aslıhan Güner'e ait. "Mustafa Kemal Atatürk'ü" Alican Yücesoy'un canlandıracağı filmde Emre Kınay, Devrim Nas ve Sitare Akbaş gibi birbirinden değerli oyuncular da yer alıyor.



                        ABİ-KARDEŞ GÜNÜ
                        Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş, önceki gün kardeşi ile bir alışveriş merkezindeydi. Ünlü şarkıcı, "kardeşimi sinemaya getirdim, hem de eksiklerimizi tamamlamaya geldik" demekle yetindi.



                        EL ELE ALIŞVERİŞ
                        Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Murat Cevahir, önceki gün bir AVM'deydi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Cevahir ve kız arkadaşı, el ele alışverişin keyfini çıkardı.

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                        Haberler Saklambaç Los Angeles’taki Oscar Ödülleri Töreni’ne katılan Nevbahar Koç kesenin ağzını açtı
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