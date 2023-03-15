Los Angeles’taki Oscar Ödülleri Töreni’ne katılan Nevbahar Koç kesenin ağzını açtı





BİR AYAĞI DA LONDRA'DA

Oscar töreni ve sonrasındaki parti için sınırlı sayıda olan VIP biletlerden satın alan Nevbahar Koç'un cebinden de bunun için 45 bin dolar yani yaklaşık 853 bin TL çıktı. Bu arada son dönemde bir ayağı da Londra'da olan Koç, yakın dostu olan dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve Esra Dinçkök ile kurduğu kozmetik şirketiyle ilgileniyor.