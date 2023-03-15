Los Angeles’taki Oscar Ödülleri Töreni’ne katılan Nevbahar Koç kesenin ağzını açtı

Türkiye vatandaşlığının yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunan Nevbahar Koç, geçtiğimiz bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'ne katılmıştı. Sosyetik güzelin, Amerika Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törene nasıl gittiğiyle ilgili ortaya ilginç bir iddia atıldı.
BİR AYAĞI DA LONDRA'DA
Oscar töreni ve sonrasındaki parti için sınırlı sayıda olan VIP biletlerden satın alan Nevbahar Koç'un cebinden de bunun için 45 bin dolar yani yaklaşık 853 bin TL çıktı. Bu arada son dönemde bir ayağı da Londra'da olan Koç, yakın dostu olan dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve Esra Dinçkök ile kurduğu kozmetik şirketiyle ilgileniyor.
NEFESLER TUTULDU
ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 118'inci bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in hedefinde İnegöl varken, Nayman'ın hedefinde de Osman Bey'in en kıymetli mülkü vardır. Bir yanda İnegöl'ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg'i öldürmek için plan yaparlar. O esnada Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e zarar vermek isteyen Frigg, emeline ulaşabilecek midir?