Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’ın balayı pozlarını beğeni yağdı





YARALI ASLAN

Bir süredir adı Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile anılan Devrim Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir. Ve sadece işimle çok mutluyum" diyerek aşkı yalanladı. Güzel oyuncudan hemen sonra Galatasaraylı futbolcu, yine Twitter hesabından "Seni seviyorum Devrim Özkan" yazılı bir paylaşımda bulundu. Torreira bu paylaşımını kaldırıp sonrasında ise kırık kalp emojisi bulunan bir başka paylaşımda bulundu. Ardından bu paylaşımını da silen yıldız futbolcu, son olarak ise hesabının çalındığını söyleyerek akılları karıştırdı.