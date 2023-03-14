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    Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın balayı pozlarını beğeni yağdı

    Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük genç modası Samar Dadgar'la geçtiğimiz aylarda evlendi. Bayalına çıkan çiftin pozlarına beğeni yağdı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’ın balayı pozlarını beğeni yağdı

    Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük genç modası Samar Dadgar'la geçtiğimiz aylarda evlendi. Annesinin karşı çıkmasına rağmen üçüncü evliliğini genç modacıyla yapan 50 yaşındaki Deniz, balayı için Dubai'ye gitmişti. Dadgar, önceki gün balayında çekildiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.



    ZEUS EZGİ'YE EMANET
    Ezgi Mola, önceki gün sevgilisi Mustafa Aksakallı ve Oğulcan Engin ile birlikte Kuruçeşme'deydi. Mola'nın yanında Kahramanmaraş'ta enkaz altından kurtarılan bir köpek de vardı. Mola, "Zeus Maraş'tan geldi bana" dedi ve ekledi: "Çipinden ulaştık sahiplerine. Kendilerini topladıktan sonra Zeus'u onlara geri vereceğim. Biraz böbreklerinde sorun var ama iyileştirmek için elimden geleni yapıyorum." Aydın HAMZA



    GÜZEL HAYAT
    Yaklaşık bir senedir sosyetik İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay, önceki gün soluğu Londra'da aldı. Kentle özdeşleşen atlı polislerle böyle poz veren güzel oyuncunun mutluluğu da objektiflere böyle yansıdı.



        YAPAY SEDA
        Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Bin Dereden Su Getirsem' adlı şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Sosyal medya trendlerine uyum sağlayan Sayan, şarkının tanıtım fotoğrafları için son günlerde akım haline gelen yapay zeka fotoğraf uygulaması kullanılıp Avatar karelerine dönüştürüldü. 60 yaşındaki sanatçının bu fotoğrafları, büyük beğeni topladı.



        'ALLAN'EN KAÇTI!
        Uzun süredir aşk yaşadığı Merve Oflaz'la aşkı kısa süre önce biten Allan Hakko, önceki gece sarışın bir güzelle Etiler'de bir mekana girerken görüntülendi. Karşısında bir anda gazetecileri gören sevgililer, panikleyerek sağa sola kaçıştı. Sarışın güzel görüntü vermemek için yüzünü gizledi. Yüzünü göstermemek için büyük çaba harcayan kadın, muhabirlerin soruları karşısında, "Lütfen çekmeyin. İstemiyorum" diyerek tepki gösterdi. Allan Hakko ise fırsattan istifade ederek sevgilisini bırakıp koşar adımlarla mekana kaçtı.



        ANA KUCAĞI
        Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez erkek çocuk annesi olmuştu. Kariyerine ara verip çocuklarının bakımıyla kendisi ilgilenen güzel oyuncu, büyük oğlu Karan ile bu pozunu paylaştı. Oğlu Karan'ı kucağında uyutan Fahriye Evcen'e "Yorgun ama mutlu anne" yorumu yağdı.



            YARALI ASLAN
            Bir süredir adı Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile anılan Devrim Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir. Ve sadece işimle çok mutluyum" diyerek aşkı yalanladı. Güzel oyuncudan hemen sonra Galatasaraylı futbolcu, yine Twitter hesabından "Seni seviyorum Devrim Özkan" yazılı bir paylaşımda bulundu. Torreira bu paylaşımını kaldırıp sonrasında ise kırık kalp emojisi bulunan bir başka paylaşımda bulundu. Ardından bu paylaşımını da silen yıldız futbolcu, son olarak ise hesabının çalındığını söyleyerek akılları karıştırdı.



            'HAZIR DEĞİLİM'
            Selma Ergeç, önceki gece eşi Can Öz ile Arnavutköy'de görüntülendi. "Ne denilebilir ki bunca acı varken?" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Deprem soruları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendimi bu sorulara hazır hissetmiyorum."



            HAYRAN ŞAŞKINLIĞI
            Doğu Demirkol, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yolda yürürken birçok seveninin ilgisine maruz kalan Demirkol, gazetecileri de hayranı sandı. Daha sonra gazetecilerin elinde kameraları görünce gülümseyen Doğu Demirkol, "Ben sizi fotoğraf çektireceksiniz sandım. Siz fotoğraf çekmeye gelmişsiniz" dedi.

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            Haberler Saklambaç Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın balayı pozlarını beğeni yağdı
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