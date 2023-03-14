Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’ın balayı pozlarını beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük genç modası Samar Dadgar'la geçtiğimiz aylarda evlendi. Annesinin karşı çıkmasına rağmen üçüncü evliliğini genç modacıyla yapan 50 yaşındaki Deniz, balayı için Dubai'ye gitmişti. Dadgar, önceki gün balayında çekildiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
ZEUS EZGİ'YE EMANET
Ezgi Mola, önceki gün sevgilisi Mustafa Aksakallı ve Oğulcan Engin ile birlikte Kuruçeşme'deydi. Mola'nın yanında Kahramanmaraş'ta enkaz altından kurtarılan bir köpek de vardı. Mola, "Zeus Maraş'tan geldi bana" dedi ve ekledi: "Çipinden ulaştık sahiplerine. Kendilerini topladıktan sonra Zeus'u onlara geri vereceğim. Biraz böbreklerinde sorun var ama iyileştirmek için elimden geleni yapıyorum." Aydın HAMZA
GÜZEL HAYAT
Yaklaşık bir senedir sosyetik İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay, önceki gün soluğu Londra'da aldı. Kentle özdeşleşen atlı polislerle böyle poz veren güzel oyuncunun mutluluğu da objektiflere böyle yansıdı.