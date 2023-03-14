Altı aylık hamile olan güzel oyuncu Aslı Enver bebeğini Londra'da dünyaya getirmeyi planlıyor





Şimdilerde eşiyle doğup büyüdüğü Londra'da olan 38 yaşındaki güzel oyuncu, hastane ve doktor için arayışlara başladı. Şimdilerde yaklaşık altı aylık hamile olan Aslı Enver, İngiltere'de ailesine ait olan daireyi de bebeği için uygun bir hale getirecek.