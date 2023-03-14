Altı aylık hamile olan güzel oyuncu Aslı Enver bebeğini Londra'da dünyaya getirmeyi planlıyor

Kıbrıslı bir bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, bebeği için son kararını verdi.
Kendisi de 12 yaşına dek Londra'da yaşayan güzel oyuncu, eşi Berkin Gökbudak ile konuşup aldığı ortak karar sonucu kızını İngiltere'de dünyaya getirmeyi planlıyor.
Şimdilerde eşiyle doğup büyüdüğü Londra'da olan 38 yaşındaki güzel oyuncu, hastane ve doktor için arayışlara başladı. Şimdilerde yaklaşık altı aylık hamile olan Aslı Enver, İngiltere'de ailesine ait olan daireyi de bebeği için uygun bir hale getirecek.