Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Altı aylık hamile olan güzel oyuncu Aslı Enver bebeğini Londra'da dünyaya getirmeyi planlıyor

    İngiltere’de doğup büyüyen Aslı Enver, kızını Londra’da dünyaya getirmeyi planlıyor. Yaklaşık altı aylık hamile olan güzel oyuncu, şimdilerde eşiyle bulunduğu Londra’da doğum için hastane ve doktor arayışında...

    Prenses geliyor!

    Kıbrıslı bir bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, bebeği için son kararını verdi.



    Kendisi de 12 yaşına dek Londra'da yaşayan güzel oyuncu, eşi Berkin Gökbudak ile konuşup aldığı ortak karar sonucu kızını İngiltere'de dünyaya getirmeyi planlıyor.



    Şimdilerde eşiyle doğup büyüdüğü Londra'da olan 38 yaşındaki güzel oyuncu, hastane ve doktor için arayışlara başladı. Şimdilerde yaklaşık altı aylık hamile olan Aslı Enver, İngiltere'de ailesine ait olan daireyi de bebeği için uygun bir hale getirecek.



        Bu arada Aslı Enver, Kasım 2022'de yaklaşık altı aydır birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evde yapılan sade bir törenle sessiz sedasız evlenmişti.



        İNGİLİZ VATANDAŞI OLACAK
        1983 yılına kadar İngiltere topraklarında doğan herkes, uyruğuna bakılmadan İngiltere vatandaşı olarak kayıt olabiliyordu.



        İngiltere Hükümeti ise yeni yasayla "İngiltere'de doğan çocuğun İngiltere vatandaşı olabilmesi için ebeveynlerinden en az birisinin İngiltere vatandaşı olması zorunluluğu" getirdi. Aslı Enver de aynı zamanda İngiliz vatandaşı olduğu için kızı da doğrudan çifte vatandaşlık hakkı kazanacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EYT’liye kıdem desteği
        Haberler Saklambaç Altı aylık hamile olan güzel oyuncu Aslı Enver bebeğini Londra'da dünyaya getirmeyi planlıyor
            SON DAKİKA