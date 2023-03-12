Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti fena yakalandı: Çekmeyin...

Magazin dünyasının sevilen çifti Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Sinemaya giden çift, ayrı ayrı AVM'den dışarı çıktı. Önden çıkan Çayoğlu, "Arabayı valeye verdik onu alacağım" dedi. Yüzünü saklayarak çıkan Gürel ise gazetecileri görünce neye uğradığını şaşırdı. Makyajsız görüntülenen güzel oyuncu, "O fotoğrafı siler misiniz?" dedi. Gazeteciler, fotoğrafı silmeyince ünlü oyuncunun morali bozuldu.
(Doğan Savaş)
KÖŞE KAPMACA!
Sergen Yalçın, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'deki bir mekandaydı. Mekandan çıkmak için arabasını çağıran Yalçın, yanındaki hanımefendiyle çıkarken gazetecileri fark edince geri içeri girdi. Yalçın daha sonra mekanın arka kapısından taksiyle kaçtı. Doğan SAVAŞ
HER ŞEY YOLUNDA
Oyuncu Tuba Ünsal, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Her şey yolunda... Arkadaşımızın doğum günü için çıktım. Yemek yedik, şimdi de evimize gidiyoruz" dedi.