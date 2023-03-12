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    Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti fena yakalandı: Çekmeyin...

    Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, Nişantaşı’nda sinemadan çıkarken objektiflere takıldı. Makyajsız görüntülenen Gürel, gazetecileri görünce telaş yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Makyajsızım çekmeyin!

    Magazin dünyasının sevilen çifti Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Sinemaya giden çift, ayrı ayrı AVM'den dışarı çıktı. Önden çıkan Çayoğlu, "Arabayı valeye verdik onu alacağım" dedi. Yüzünü saklayarak çıkan Gürel ise gazetecileri görünce neye uğradığını şaşırdı. Makyajsız görüntülenen güzel oyuncu, "O fotoğrafı siler misiniz?" dedi. Gazeteciler, fotoğrafı silmeyince ünlü oyuncunun morali bozuldu.
    (Doğan Savaş)



    KÖŞE KAPMACA!
    Sergen Yalçın, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'deki bir mekandaydı. Mekandan çıkmak için arabasını çağıran Yalçın, yanındaki hanımefendiyle çıkarken gazetecileri fark edince geri içeri girdi. Yalçın daha sonra mekanın arka kapısından taksiyle kaçtı. Doğan SAVAŞ



    HER ŞEY YOLUNDA
    Oyuncu Tuba Ünsal, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Her şey yolunda... Arkadaşımızın doğum günü için çıktım. Yemek yedik, şimdi de evimize gidiyoruz" dedi.



        YÜZÜNDE GÜLLER AÇTI
        Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün Bebek'te erkek arkadaşıyla sohbet ederken kameralara yansıdı. Gizemli arkadaşının sohbetiyle yüzü gülen Taşpınar, görüntülendiğini fark edince aracına yöneldi. Kendisine yöneltilen sorulara "Teşekkür ederim, iyi günler" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)



        'BENİM İNANCIM'
        Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte mekandan çıkan Boluğur, geçtiğimiz ay yaşanan deprem felaketinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Güzel oyuncu, bu cümleleri ile ilgili, "Olacak olan oluyor, ölecek olan ölüyor. Doğarken biz mi karar verdik? Benim inancıma göre bu böyle" sözleriyle yine şaşırttı. Doğan SAVAŞ



        KOD ADI: AŞK
        Aşk orucunu Nail Gönenli ile bozan ünlü manken, sevgilisiyle gecelerde boy göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekan çıkışı el ele görüntü veren ikili, gazetecilerin, "Çağla hanım, uzun yıllar sonra bir ilişkiye başladınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Mutluyuz" diyerek cevap verdi.



            DİZİ GÖBEĞİ
            ATV'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın güzel oyuncusu Pelin Akil yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı. Çay bardağını göbeğinin üzerine koyarak poz veren Akil, takipçilerinin "Hamile misin?" sorularına yanıt verdi. Yaptığı paylaşımla birlikte bu tarz soruların geleceğini bilen ünlü oyuncu, hamilelik hakkında gelen sorulara şu yanıtı verdi: "Korktuğum başıma geldi. Herkes öyle sanmış dizi göbeği o dizi bebişi setteyim"



            SIFIR ESTETİK
            Ekranların başarılı oyuncusu Wilma Elles, bir kozmetik markasının yüzü oldu. Firma sahibi Fatma İçiren ile bir araya gelen Elles "Ürünleri denedim ve farkı gördüm. Güzellik ciltle başlar. Ben de güzelliğimi cildime iyi bakmaya borçluyum. Doğru ürünlerle doğru bakım yapıyorum. Estetiğe ihtiyaç duymuyorum" dedi.



            MEKİK DOKUYORUM
            Ebru Akel geçtiğimiz gün Maslak'taki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yakın arkadaş grubu ile bir doğum gününe katılan Ebru Akel, "Her şey yolunda gidiyor, ev iş arasında mekik dokuyorum" dedi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Akel, muhabirlere teşekkür ederek etkinliğe kaldığı yerden devam etti.



                SPORTİF NİSA
                Adını Survivor yarışmasıyla duyuran Nisa Bölükbaşı, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Son olarak spor yaptığı anlardan fotoğrafını paylaşan Bölükbaşı binlerce beğeni aldı. Tenis kortunda oturarak poz veren Bölükbaşı'na "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.



                ROMANTİK TATİL
                Hande Erçel'in adı bir süredir çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile anılıyordu. Geçen hafta birlikte Paris'e giderken görüntülenen çiftin ilişkileri belgelenirken, tatil dönüşü de havalimanında kamera karşısına geçen ikili ilişkilerini onaylamışlardı. Artık aşklarını saklamayan çiçeği burnunda çift, bu kez de Kuzey Işıklarını görmeye Finlandiya'ya gitti. Sabancı, sosyal medya hesabından paylaşımda da bulunarak "Kuzey Işıklarını"nı izledikleri anı paylaştı.



                'PANZEHİR'LE GELİYOR
                İlk single çalışması "Güzel Kadın"ı 2019 yılında yayınlayan Emrah Demiralp'in son single çalışması Panzehir müzikseverlerle buluştu. Tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının sözü, bestesi ve düzenlemesi yine kendisine ait.



                    ŞOK KARŞILAŞMA!
                    Ateş Kuşları'nın son bölümünde şunlar yaşandı; Kendisini Barbaros'un ona yakın olmak için yerleştiği mekanın önünde bulan Gülayşe'nin karşısına Barbaros çıktı. Barbaros, Gülayşe'nin gece yarısı sokakta neden tek başına dolandığını öğrenmek için onu sorguya çekerken Gülayşe, canı sıkkın olduğu için dışarı çıktığını söyledi.

                    OYUN KURDU
                    Barbaros ve polis arkadaşı Cemal, Çatal'ın muhbirini bulmak için bir oyun kurdu. Cemal, muhbiri bulmak için Çatal'ın zulasını Barbar'ın patlattığını Çocuk Şube'de yaydı. Çatal, muhbiri olan Vefa'dan parasının Barbaros'ta olduğunu öğrendi. Çatal ve Nazmiye, Barbaros'a tuzak kurmak için Şirin'e oğlunu çağırttılar. Şirin biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıktı. Çatal, Barbaros'tan parasını istedi. Barbaros parayı vermeyince Barbaros'a silah doğrulttu. Tam o anda Şirin engel olmaya çalışırken Vefa elindeki sopayla Barbaros'u bayılttı. Çatal silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultarak Barbaros'un kendi oğlu olduğunu açık etti.



                    MAHALLEDE ORTALIK KARIŞIYOR
                    Başım Belada"nın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu şöyle: Çağdaş tarafından kaçırılan Azam'dan haber alamayan ailesi ve Pele endişelenmeye başlar. Çağdaş, Azam'ın soygunu gerçekleştirenlerden biri olduğunu düşünür ve parasını geri alabilmek için Azam'ı sorgular. Bu sorgulama sonucunda Çağdaş ve Azam arasında beklenmedik bir durum ortaya çıkar. Leyla ise Azam'ın Çağdaş'ın evinde ne yaptığını anlayamaz. Azam'ı polis olduğunu düşünen Leyla, onun bu soygunu yapanların peşine düştüğünü zanneder. Öte yandan tehlike beklenmedik bir yerden gelir. Soygun gecesinin tek tanığı Badi Uğur, Leyla'nın peşine düşer ve çaldıkları paraları onlardan almak ister. Badi'nin planları ise Leyla ve Azam'ın başına büyük bir bela açacaktır.



                    FARKLI BİR ROL
                    Anıl Altan, bu kez bambaşka bir rol ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Altan, 'Hayatımız Roman' filmi için kamera karşısına geçti. Roman halkının yaşadığı zorlukları kendilerine özgün naiflikleriyle atlatmaya çalışan filmde, bir roman mahallesine mecburen yolu düşen Nihat karakterine hayat veren Altan, Çanakkale'de sete çıktı. Oyuncuya filmde Aslı Bekiroğlu eşlik edecek.



                        YAKIN MARKAJ
                        Gösteri dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya sürpriz ilişkilerinden sonra yeni aşklara yelken açsa da mutlulukları uzun soluklu olmamıştı. 2020 yılında yaklaşık 1 yıllık ilişkilerini bitiren ünlü çift, tekrar etkileşime geçti.

                        TAKİP BAŞLADI
                        Birlikelikleri kadar ayrılıkları da konuşulan eski aşıklar, "Biz küsmedik, ayrıldık" demişti. Sarıkaya, ünlü komedyeni Instagram'dan takip etmeye devam etse de, Yılmaz güzel oyuncuyu takip etmeyi bırakmıştı. Geçtiğimiz gün ise Cem Yılmaz beklenmedik bir hamle yaparak eski aşkını takibe aldı.

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                        Haberler Saklambaç Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti fena yakalandı: Çekmeyin...
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