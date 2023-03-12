Birce Akalay ve Can Tunalı yıllar sonra tekrar aşka geldi!





Yaklaşık 2.5 yıl birliktelik yaşayan Akalay ve Tunalı'yı herkes parmakla gösteriyordu. Sansasyonel hayattan uzak sade bir birliktelik yaşayan ikiliye nazar değmiş ve 2019 yılında ayrılmışlardı. Tekrar barışma çabaları o dönem gerçekleşmese de aradan geçen 4 yılın ardından ikili yeniden bir araya geldi.