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    Birce Akalay ve Can Tunalı yıllar sonra tekrar aşka geldi!

    2.5 yıllık birlikteliklerini 2019’da sona erdiren Birce Akalay ve Can Tunalı, yıllar sonra tekrar aşka geldi. Akalay ve Tunalı geçtiğimiz gün bir mekanda tekrar bir araya gelerek barışma sinyali verdi.

    İkinci bahar

    Oyuncu Birce Akalay, eski eşi Sarp Levendoğlu'ndan 2017 yılında boşanmasının ardından Can Tunalı ile aşka yelken açmıştı.



    Güzel oyuncu, Tunalı ile aşk yaşamaya başladığında "Tekrar doğdum" demişti.



    Yaklaşık 2.5 yıl birliktelik yaşayan Akalay ve Tunalı'yı herkes parmakla gösteriyordu. Sansasyonel hayattan uzak sade bir birliktelik yaşayan ikiliye nazar değmiş ve 2019 yılında ayrılmışlardı. Tekrar barışma çabaları o dönem gerçekleşmese de aradan geçen 4 yılın ardından ikili yeniden bir araya geldi.



        YILLAR SONRA...
        Can Tunalı ile aşk yaşadığı dönemleri "Asla unutmayacağım" diyen Birce Akalay, eski aşkıyla tekrar görüşmeye başladı.



        Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Tunalı ile Beyoğlu'nda bir mekanda beraber eğlendi. Yıllar sonra tekrar görüşen çift, barışma sinyali de vermiş oldu. Saatlerce sohbet eden ikili, yarım kalan hikayelerini tamamlayacak gibi gözüküyor.

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        Haberler Saklambaç Birce Akalay ve Can Tunalı yıllar sonra tekrar aşka geldi!
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