Defne Samyeli’nin adı müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk dedikodusuna karıştı

Oyunculuk ve müzik kariyerini bir arada yürüten Defne Samyeli, dün magazin gündeminin ilk sıralarındaydı. Bir süre önce adı müzisyen Sinan Akçıl ile anılan Samyeli, bu iddiaları "Sinan'la bizi sık sık bir arada görmeniz normal. Çünkü kendisi yeni şarkımın söz ve müziğini yaptı" diyerek yalanlamıştı. Şimdi ise güzel oyuncu ve şarkıcının adı, bir diğer müzisyen Çağrı Telkıvıran ile anıldı. İddialara göre Defne Samyeli ile ünlü aranjör, 10 gündür aşk yaşıyordu. Önceki akşam da ikilinin beraber görüntülenmesi, iddiaları alevlendirdi. Ancak işin aslı aşk değil işti...



ÇEVRESİNE DERT YANDI

Birçok ünlü popçunun aranjörlüğünü yapan Çağrı Telkıvıran, Defne Samyeli'nin yeni şarkısının da aranjesine imza atıyor. Müzikal anlamda iş birliğinde olan ikili, aynı zamanda yakın da arkadaş... Bu arada Defne Samyeli'nin bu iddialar karşısında yakın dostlarına "Önce Sinan ve şimdi de Çağrı ile adım anıldı. Birlikte müzikal iş birliğine imza attığım kişilerle adımın sık sık anılmasından rahatsız oluyorum" diye dert yandığı söyleniyor.

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