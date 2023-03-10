Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil çiftinin düğün yeri belli oldu

Magazin dünyasının en gözde güzellerinden Burcu Esmersoy, kuralını yine bozmadı. 2008'de boşandığı İtalyan iş insanı Massimo Cusimano ile 2005'te İtalya'da evlenen güzel sunucu, ikinci eşi Berk Suyabatmaz ile de 2018'de New York'ta dünya evine girmişti. Düğün yeri için tercihi yurt dışı olan Burcu Esmersoy, üçüncü nikah töreninde de kuralını bozmamaya karar vermişti. 2021'den beri kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile beraber olan ünlü sunucunun nikah tarihi belli oldu. Sevgilisinden Mayıs 2022'de İtalya'nın Bari kentinde evlilik teklifi alan Esmersoy, düğünü de yine İtalya'nın dillere destan adreslerinden Portofino'da yapacak.
30 KİŞİLİK BİR TÖREN
Sadece çok yakın aile ile dostlarının katılacağı yaklaşık 30 kişilik bir ekiple beraber sonsuzu dek 'evet' diyecek olan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, balayı için de İtalya'da birkaç gün daha kalmaya devam edecek. Bu arada ünlü sunucu, 2022 yazında "Düğün yapmak istediğimiz otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.