Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil çiftinin düğün yeri belli oldu





30 KİŞİLİK BİR TÖREN

Sadece çok yakın aile ile dostlarının katılacağı yaklaşık 30 kişilik bir ekiple beraber sonsuzu dek 'evet' diyecek olan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, balayı için de İtalya'da birkaç gün daha kalmaya devam edecek. Bu arada ünlü sunucu, 2022 yazında "Düğün yapmak istediğimiz otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.

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