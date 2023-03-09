Melisa Döngel ve Sefo aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan itiraf gibi paylaşım

Bir süredir isimleri birlikte anılan ve aşk iddiasını kabul etmeyen Sefo ve Melisa Döngel'i paylaşımları ele verdi. Sapanca'da çamurlu yollarda off-road yapan ikili Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak adeta ilişkilerini ilan etti. İkilinin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadıkları iddia edildi. Çiftin paylaşımların kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
AÇIKLAMA GELMEDİ
Sefo ile Melisa Döngel'in bu paylaşımları 'aşk' iddialarını yeniden gündeme getirdi. Ancak çift, henüz konuyla alakalı bir açıklamada bulunmadı.
'SEVGİLİM OLSA SÖYLERİM' DEMİŞTİ
Öte yandan Döngel, geçtiğimiz yıl basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularına, "Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur" şeklinde yanıt vermişti.